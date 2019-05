Brände E-Scooter löst Feueralarm aus Ein überhitzter E-Scooter hat in München einen Feueralarm ausgelöst.

Mail an die Redaktion Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht. Foto: Marcel Kusch/Archivbild

München.Touristen hatten den zuvor gekauften Elektroroller in ihrem Hotelzimmer über Nacht an eine Steckdose angeschlossen, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Dabei überhitzte das Fahrzeug und begann, stark zu rauchen.

Trotz des Feueralarms wachte die dreiköpfige Familie den Angaben zufolge nicht auf. Zimmernachbarn hörten den Alarm hingegen. Ihnen sei es schließlich gelungen, die Gäste durch Rufe und lautes Klopfen zu wecken. Die drei Touristen kamen mit Rauchgasvergiftungen in eine Klinik. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude. Warum der E-Scooter überhitzte, war zunächst unklar.