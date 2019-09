Brände E-Scooter löst Großbrand in München aus Der Akku des Gefährtes hat sich entzündet und ein Mehrfamilienhaus in Brand gesetzt. Zehn Menschen wurden verletzt.

Merken

Mail an die Redaktion Die Feuerwehr musst in München einen Brand in einem Mehrfamilienhaus löschen, der durch eine E-Scooter ausgelöst wurde Foto: Hauke-Christian Dittrich/Archivbild

München.Ein E-Scooter hat nach Polizeiangaben einen Brand in einem Münchner Mehrfamilienhaus ausgelöst. Der Akku des privaten Elektro-Tretrollers habe sich „schlagartig“ entzündet, teilten die Beamten am Mittwoch mit.

Das Feuer war am Morgen in einer Wohnung in der zweiten Etage des neunstöckigen Hauses am Hart im Norden der Stadt ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, der Brand war nach einer halben Stunde gelöscht

Mehr als 90 Menschen hatten sich nach Angaben der Feuerwehr selbst ins Freie geflüchtet, zehn Menschen wurden wegen Rauchgasvergiftungen behandelt. Der Schaden wird auf rund 200 000 Euro geschätzt.

E-Scooter fahren in der Regel mit Lithium-Ionen-Akkus. Diese können in Brand geraten, wenn sie etwa beschädigt sind. (dpa)