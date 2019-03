Verkehr E-Scooter rollen bald durch Bamberg Elektrische Tretroller sind auf deutschen Straßen noch nicht zugelassen - in Bamberg dürfen 15 E-Scooter nun trotzdem fahren.

Mail an die Redaktion Der Pressesprecher der Stadtwerke Bamberg, Jan Giersberg, fährt mit einem Elektro-Scooter. Foto: Nicolas Armer/Archiv

Bamberg.Die Stadtwerke und die Firma Bird haben nach Angaben vom Mittwoch eine Sondergenehmigung vom Straßenverkehrsamt für die Fahrzeuge erhalten. Bird will die Roller in der oberfränkischen Stadt zum Verleih anbieten, zunächst testweise, dann in einer Pilotphase im echten Betrieb. Der Stadt und dem Anbieter zufolge ist Bamberg die erste deutsche Stadt, in der die E-Scooter im Straßenverkehr verfügbar sein sollen. Den Startschuss will Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) an diesem Freitag geben.

Wer die Roller ausprobieren möchte, kann sich für die Teilnahme am Test bewerben. Die Stadtwerke wollen zudem in den kommenden Wochen an verschiedenen Stellen in der Stadt Aktionen mit den Rollern anbieten. Testfahrer müssen den Angaben nach mindestens 18 Jahre alt sein und einen Führerschein der Klasse B haben.

Aus Sicht der Stadtwerke ist das Projekt eine Gelegenheit, neue Möglichkeiten der Mobilität auszutesten, damit Bürger auf ein eigenes Auto verzichten können. „Es soll ein ergänzendes Angebot sein - wenn Sie etwa an der Bushaltestelle aussteigen und dann noch nicht am Ziel sind“, sagte ein Sprecher schon vor einigen Wochen.