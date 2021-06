Anzeige

Krimireihe Eberhofer-Film: Fans überrennen Agentur Suche nach XXL-Laiendarstellerin für eine Nebenrolle zieht Hunderte Bewerberinnen an. Weitere Darsteller werden gesucht.

Von Andreas Maciejewski

Mail an die Redaktion Rund 400 Bewerbungen um eine Nebenrolle sind bei der Casting-Agentur bereits eingegangen. Foto: Constantin Film Verleih GmbH

Regensburg.Die Rollenbeschreibung sprach offensichtlich Hunderte Bewerberinnen an. Die Produktionsfirma Constantin Film, die hinter den erfolgreichen Rita-Falk-Verfilmungen wie „Sauerkrautkoma“ oder „Schweinskopf al dente“ steht, nach einer neuen Nebendarstellerin.

In einem Post auf der offiziellen Facebook-Seite des siebten Teils „Kaiserschmarrndrama“ steht: „Für den neuesten Eberhofer-Krimi suchen wir eine weibliche XXL-Laiendarstellerin zwischen 35 und 45 Jahren: eine ausdrucksstarke, charismatische Frau, die bayerisch spricht und sehr füllig ist.“

Die Rolle soll ihren Auftritt aber erst im übernächsten Film haben, voraussichtlich in „Guglhupfgeschwader“. Kinostart ist für Sommer 2022 geplant. Der nächste Teil „Kaiserschmarrndrama“ kommt am 5. August 2021 in die Kinos.

400 Bewerbungen für Eberhofer-Film

Mittlerweile sind bereits rund 400 Bewerbungen für die Nebenrolle, die den Namen Nicole tragen soll, eingegangen. Das teilte das Castingteam in einer Mail an alle Interessierten mit. Mit solch einem Ansturm, befeuert durch mehrere Medienberichte, hatte man dort offensichtlich nicht gerechnet: „Ich muss leider eine Sammel-E-Mail verschicken, weil sich so viele von Euch gemeldet haben. Wir haben uns jede E-Mail angesehen und sortieren gerade noch“, heißt es darin.

Bis die Einladungen für ein Casting rausgehen, werden aber noch einige Wochen vergehen. Das Produktionsbüro werde erst Ende Juli besetzt, heißt es: „Momentan haben wir noch nicht so viel Personal, das sich um alle Bewerbungen kümmern kann.“ Daher bittet das Team alle Bewerberinnen noch um ein wenig Geduld, es freut sich aber über das rege Interesse: „Vielen Dank für das tolle Feedback! Ihr seid echt der Hammer.“

Komparsen werden gesucht

Wer unbedingt mal an der Seite von Kult-Dorfpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) spielen möchte, dem bietet sich sogar eine weitere Chance. In der E-Mail informiert das Casting-Team auch darüber, dass noch Komparsen für den neuen Teil gesucht werden. „Vielleicht haben ja einige von Euch, Zeit und Lust uns als solche am Set zu besuchen.“

Unter casting.eberhofer@constantin.film werden Bewerbungen gesammelt. Für die Rolle der Nicole ist Bewerbungsschluss am 30. Juni.