Bundesliga Eberl nach Leipzig-Vorlage: „BVB muss seine Aufgaben machen“ Was macht Borussia Dortmund aus der Vorlage von RB Leipzig? Ein Sieg in Augsburg - und der BVB wäre auf Meisterkurs. Leipzigs Sportchef Max Eberl hat dabei auch die Wahrnehmung der Liga im Blick.

Die Spieler von Leipzig jubeln nach dem Spiel. Foto: Sven Hoppe/Sven Hoppe/dpa

München.Nach dem Sieg beim FC Bayern München sieht RB Leipzigs Sportchef Max Eberl nun Borussia Dortmund gefordert. „Jetzt muss auch der BVB seine Aufgaben machen“, sagte Eberl nach dem 3:1 des DFB-Pokalfinalisten am Samstagabend in der Münchner Allianz Arena. Borussia Dortmund könnte mit einem Sieg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg vor dem letzten Spieltag die Tabellenführung übernehmen.

„Ich glaube, dass es der ganzen Liga guttut, dass es der Wahrnehmung der Liga guttut“, sagte Eberl mit Blick auf die in den vergangenen Jahren vermisste Spannung im Titelkampf. „Die letzten Jahre war es doch so, dass München relativ früh Meister war. Und jetzt ist es so, dass es ein spannender Meisterschaftskampf ist. Ich glaube, das tut der Bundesliga gut“, sagte Eberl. Die Münchner sind seit 2012/13 in jeder Saison deutscher Meister geworden. Sie hoffen trotz des Rückschlags gegen Leipzig weiterhin auf den elften Titelgewinn am Stück.