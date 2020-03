Coronavirus Eckert-Schulen machen ebenfalls dicht Staatliche Schulen waren aufgrund der Corona-Krise bereits geschlossen. Nun ziehen die privaten Eckert-Einrichtungen nach.

Von Andreas Maciejewski

Mail an die Redaktion Die Eckert-Schulen schließen ihre Einrichtungen. (Symbolbild) Foto: dpa /Sebastian Gollnow

Regensburg.In Bayern sind die Kitas, Kindergärten und Schulen inzwischen offiziell geschlossen. In einer Pressemitteilung gaben die privaten Eckert-Schulen am Montag bekannt, dass sie nun ebenfalls den Betrieb einstellen. Demnach findet dort ab Dienstag, 17. März kein Unterricht mehr statt.

In der Oberpfalz sind die Eckert-Schulen an sechs Standorten vertreten: Regensburg, Regenstauf, Cham, Neumarkt, Weiden und Amberg. Auch in Niederbayern gibt es unter anderem in Kelheim und Straubing Standorte.

Eckert-Schulen in Regenstauf schließen

„Der Unterricht wird von Dienstag an bis auf Weiteres unterbrochen. Alle Teilnehmer werden nach Hause geschickt,“ teilten zum Beispiel die Eckert-Schulen in Regenstauf mit.

Weiter heißt es an die Unterrichtsteilnehmer gerichtet: „Die Unterbrechung bedeutet keine Erweiterung der Ferien, sondern Lernphase zu Hause (Home-Schooling).“ Dozenten und Ausbildern stünden ihnen hier, telefonisch oder online, zur Verfügung.

Eckert musste sich erst abstimmen

Bei der Mittelbayerischen gingen in den vergangenen Tagen zahlreiche Beschwerden von Eckert-Schülern ein, weil der Unterricht im Gegensatz zu den staatlichen Schulen dort noch nicht eingestellt wurde.

Eckert-Pressesprecherin Andrea Radlbeck führt den verspäteten Unterrichtsstopp auf massiven Abstimmungsbedarf zurück. So bietet unter anderem die Einrichtung in Regenstauf Meisterlehrgänge in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) an. „Deswegen hat das ein wenig gedauert“, sagt Radlbeck.

Virtueller Unterricht wird durchgeführt

Auch andere Bereiche der Eckert-Schulen sind von der Schließung betroffen. So wurden auch die Prüfungen im Fernlehrinstitut Eckert (FLE) bis zum 19. April ausgesetzt. Präsenzseminare werden virtuell durchgeführt. Der Start von Teilzeitkursen wie des Wirtschaftsfachwirts wird voraussichtlich auf Anfang Mai verlegt.