Unglück Eggenfelden: Recyclinghof brannte Das Feuer richtete einen Schaden in Millionenhöhe an. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße. Foto: Daniel Bockwoldt/Archivbild

Eggenfelden.Bei einem Brand auf einem Recyclinghof in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) ist ein Millionenschaden entstanden.

Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Dienstagabend in einer Lagerhalle ausgebrochen. In der brennenden Halle befanden sich die Müllpresse und gepresster Plastikabfall. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an und löschte die Flammen. Verletzte gab es nicht. Warum es brannte, war zunächst unklar.