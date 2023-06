Eishockey EHC München holt Verteidiger MacWilliam zurück

Der deutsche Eishockey-Meister EHC Red Bull München hat Verteidiger Andrew MacWilliam wieder unter Vertrag genommen. Wie der oberbayerische Club am Mittwoch mitteilte, kommt der gebürtige Kanadier aus Salzburg an die Isar. MacWilliam (33) spielte bereits in den Saisons 2020/21 und 2021/22 für München und kam in dieser Zeit auf 75 Einsätze.

dpa