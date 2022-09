Eishockey EHC Red Bull München erwartet Überraschungen in DEL-Saison

Der EHC Red Bull München rechnet mit einem „Hauen und Stechen“ in der kommenden Eishockey-Saison. „Ich glaube, dass es eine enge Saison mit mehreren Überraschungen geben wird“, sagte Sportdirektor Christian Winkler vor dem Auftakt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) an diesem Wochenende. Vize-Meister München eröffnet die Saison am Donnerstag (19.30 Uhr/Magentasport) bei den Kölner Haien.

dpa