Eishockey EHC Red Bull München lange ohne Appendino und Zitterbart Der EHC Red Bull München muss bei Verteidiger Nicolas Appendino das Saison-Aus befürchten.

Nicolas Appendino (l-r), Daryl Boyle, Maximilian Kastner und Yasin Ehliz jubeln über einen Treffer. Foto: Matthias Balk/dpa

München.Wie der dreimalige deutsche Meister am Mittwoch mitteilte, hat Appendino im Spiel gegen die Nürnberg Ice Tigers (6:0) am Montag eine schwere Beinverletzung erlitten. Der 21-Jährige muss sich in den nächsten Tagen einer Operation unterziehen und wird dann mehrere Monate fehlen. Mehrere Wochen fällt Verteidigerkollege Luca Zitterbart aus. Der 22-Jährige zog sich ebenfalls in der Deutschen Eishockey Liga gegen die Franken eine schwere Armverletzung zu, die ihn mindestens vier Wochen lang außer Gefecht setzt.