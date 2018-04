Eishockey

EHC Red Bull München verliert „einige“ Spieler

Nach dem dritten Titelgewinn nacheinander in der Deutschen Eishockey Liga muss der EHC Red Bull München etliche Profis ersetzen. Bei der öffentlichen Meisterfeier am Samstag verkündete Geschäftsführer Christian Winkler, dass „einige“ Spieler den Verein verlassen. Bestätigt und bei der Party vor rund 2500 Fans auf dem Vorplatz des Olympia-Eisstadions verabschiedet wurden zunächst aber nur zwei: Keith Aucoin beendet im Alter von 39 Jahren seine Karriere und Dominik Kahun heuert in der nordamerikanischen Eliteliga NHL bei Chicago an. „Er ist ein absoluter Diamant, der jetzt dahingeht, wo die besten Eishockeyspieler der Welt spielen“, lobte Manager Winkler.