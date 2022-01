Anzeige

Eishockey EHC Red Bull München verpflichtet Torhüter Henrik Haukeland Der EHC Red Bull München hat direkt zu Jahresbeginn auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Merken

Mail an die Redaktion Eishockeyspieler kämpfen um dem Puk. Foto: Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

München.Wie der dreimalige deutsche Eishockey-Meister am Mittwoch mitteilte, kommt der norwegische Goalie Henrik Haukeland (27) vom schwedischen Club Färjestad BK.

„Wir haben uns nun entschlossen, auch auf der Torhüterposition nachzuladen. Ein tiefer Kader auf allen Positionen ist in diesen schwierigen Zeiten unausweichlich“, begründete Sportdirektor Christian Winkler laut Vereinsmitteilung die Verpflichtung.

Auch Haukeland freut sich „riesig auf die neue Herausforderung in München“. Der 1,86 Meter große Linksfänger soll in München dazu beitragen, die Gegentorflut zu stoppen, die dem Team in der Deutschen Eishockey Liga in den vergangenen zwölf Spielen zehn Niederlagen eingebracht hatte.

© dpa-infocom, dpa:220105-99-599431/3