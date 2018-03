Gesellschaft

Ehe für alle: Homosexuelle wünschen sich mehr Akzeptanz

Die Schwulen und Lesben in Bayern wünschen sich noch mehr Akzeptanz für Eheschließungen gleichgeschlechtlicher Paare. Die ältere Generation habe immer noch größere Bedenken als die jüngere, sagte der Sprecher des Lesben- und Schwulenverbandes in Bayern (LSVD), Markus Apel, der Deutschen Presse-Agentur in München. Seit dem 1. Oktober dürfen sich auch Homosexuelle standesamtlich trauen lassen. Allein in München nutzten in den vergangenen sechs Monaten 477 Paare diese Gelegenheit. 372 von ihnen waren allerdings schon vorher in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft und ließen diese nun in eine reguläre Ehe umwandeln.