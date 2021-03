Anzeige

Kriminalität Ehefrau getötet: Mann kommt in Untersuchungshaft Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau im schwäbischen Senden sitzt der verdächtige Ehemann in Untersuchungshaft.

Zwei Hände sind in Polizeihandschellen gefesselt. Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild

Senden.Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Dem 38-Jährigen werde vorgeworfen, die 33-Jährige am Sonntag im gemeinsamen Haus getötet zu haben. Das Motiv war zunächst unklar. Die Leiche wurde obduziert - die Todesursache allerdings nicht mitgeteilt. Klar sei allerdings, dass das Opfer gewaltsam starb.

Der Mann war nach der Tat in der Nähe des Wohnhauses im Landkreis Neu-Ulm festgenommen worden. Am Montag hatte eine Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen Untersuchungshaft angeordnet.

