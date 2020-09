Anzeige

Rüstungsindustrie Ehemalige Airbus-Sparte mit niedrigem Preis beim Börsengang Der bayerische Rüstungselektronik-Hersteller Hensoldt muss sich beim Börsengang mit einem niedrigen Preis zufrieden geben.

Merken

Mail an die Redaktion Das Logo des Rüstungskonzerns Hensoldt ist an der Firmenzentrale zu sehen. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Taufkirchen.Hensoldt gebe die Papiere für 12 Euro pro Stück heraus, teilte das Unternehmen am späten Mittwochabend mit. Den erwarteten Bruttoerlös bezifferte Hensoldt mit 300 Millionen Euro. Der Streubesitz soll bei rund 37 Prozent liegen, die Marktkapitalisierung des Unternehmens bei 1,26 Milliarden Euro.

Hensoldt hatte zuvor eine Preisspanne von 12 bis 16 Euro für die Papiere angeboten. Das Unternehmen will am 25. September an die Börse gehen.

Der US-Finanzinvestor KKR hatte Hensoldt, die ehemalige Airbus-Radarsparte, im Jahr 2017 übernommen. Das in Taufkirchen bei München ansässige Unternehmen soll im Prime Standard der Frankfurter Börse platziert werden, hatte Hensoldt erst vor einer Woche angekündigt.

Das Umfeld sei angesichts weltweit steigender Militärausgaben günstig. Hensoldt beschäftigt 5400 Menschen und erzielte im vorigen Jahr 1,1 Milliarden Euro Umsatz.