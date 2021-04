Anzeige

Fussball Ehemaliger Bundesligacoach Dutt übernimmt Wolfsberger AC Der ehemalige DFB-Sportdirektor Robin Dutt hat wieder einen Job als Trainer.

Merken

Mail an die Redaktion Ehemaliger Bundesligacoach Robin Dutt gibt Anweisungen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Wolfsberg.Der 56-Jährige wird erstmals im Ausland arbeiten und übernimmt für die kommende Saison den Wolfsberger AC in Österreichs Erster Liga.

„Robin Dutt war von Anfang an der Favorit auf den Trainerposten. Wir führten in der Vergangenheit viele gute und produktive Gespräche, die auf hoher gegenseitiger Wertschätzung basierten. Mit seiner großen Erfahrung und Professionalität wird er uns helfen, unsere Ziele zu erreichen“, erklärte Vereinspräsident Dietmar Riegler am Mittwoch.

Dutt hat in Deutschland unter anderem den SC Freiburg, Bayer Leverkusen und zuletzt den VfL Bochum betreut. Von Sommer 2012 an war er auch ein knappes Jahr Sportdirektor beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). In Kärnten wird Dutt Nachfolger von Ferdinand Feldhofer.

„Dietmar Riegler und Christian Puff (Präsident und Vize-Präsident) haben mich sowohl menschlich als auch sportlich von dieser Aufgabe überzeugt und ich freue mich auf diese Aufgabe“, sagte Dutt.

© dpa-infocom, dpa:210421-99-291617/2