Fussball Ehemaliger „Club“-Kapitän Behrens wechselt zu Hansa Rostock Der ehemalige Nürnberger Kapitän Hanno Behrens spielt in der 2.

Mail an die Redaktion Hanno Behrens fasst sich nach einem Treffer an den Kopf. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Rostock.Fußball-Bundesliga künftig für den FC Hansa Rostock. Nachdem sein Vertrag bei den Franken nicht verlängert worden waren, schloss sich der 31-Jährige dem Team von der Ostseeküste an. Wie Hansa am Dienstag mitteilte, hat der Mittelfeldspieler bei den Mecklenburgern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben. Dazu gibt es die Option auf eine Verlängerung.

Der in der Jugend des Hamburger SV ausgebildete Behrens bestritt 30 Partien in der Bundesliga sowie 183 Spiele in der 2. Liga, in denen er insgesamt 35 Tore erzielte. Zuletzt war er beim „Club“ in Nürnberg nur noch Reservist und verließ deshalb den Verein.

