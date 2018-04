Leute

Ehemaliger Stabhochspringer Lobinger: Blutkrebs ist zurück

Der Ex-Stabhochspringer Tim Lobinger ist erneut an Blutkrebs erkrankt. „Die zwei Krebszellenarten, die vergangenes Jahr erkannt wurden und vernichtet werden konnten, sind nicht mehr nachgewiesen worden. Dafür ist eine leicht mutierte Form zurückgekehrt“, sagte der 45-Jährige dem „Stern“ (Donnerstag). Einer Chemotherapie unterziehe er sich derzeit jedoch nicht, so der Leichtathlet, der in Bayern wohnt. „Die Blutwerte sind erst einmal nicht schlechter geworden. Zumindest bis heute nicht.“