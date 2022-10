Landkreis Augsburg Ehemann von getöteter Frau wegen Mordverdachts in U-Haft Nach dem gewaltsamen Tod einer 46-Jährigen im nordschwäbischen Meitingen (Landkreis Augsburg) sitzt ihr Ehemann wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Ein Richter habe am Montag einen entsprechende Anordnung erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Eine Obduktion habe ergeben, dass die Frau durch massive stumpfe Gewalt gestorben sei.

Meitingen.Die Polizei hatte den 58-jährigen Ehemann in der Nacht zum Sonntag festgenommen, nachdem ein Familienmitglied dessen Frau am Freitag tot in einem Zweifamilienhaus gefunden und die Polizei gerufen hatte. Das Paar hatte den Angaben zufolge zusammen in einer Wohnung in dem Haus gelebt. Weitere Details zur Tat könnten die Ermittler wegen des laufenden Verfahrens bislang nicht nennen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.