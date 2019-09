Geschichte Ehepaar aus Schnaitsee posthum für Rettung von Juden geehrt 74 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kommt der mutige Einsatz eines Ehepaares aus dem oberbayerischen Schnaitsee zu Ehren: Die beiden hatten Juden vor den Nazis versteckt.

Von Sabine Dobel, dpa

Merken

Mail an die Redaktion Blick auf die Wände und Decke in der Halle der Namen. Foto: Nir Alon/Archivbild

Schnaitsee.Die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem ehrt ein Ehepaar aus dem oberbayerischen Schnaitsee posthum für die Rettung verfolgter Juden zur Nazizeit. Michael und Caecilia Köhldorfner hätten damals ihr Leben riskiert, teilte das israelische Generalkonsulat am Montag in München mit. Die beiden gelten damit offiziell als „Gerechte unter den Völkern“. Der Bayerische Rundfunk (BR) hatte zuerst darüber berichtet.

Unweit des Anwesens in Schnaitsee (Landkreis Traunstein), an dem die Köhldorfners damals die Juden versteckt hatten, war für den Montagnachmittag eine Feierstunde geplant. Ungewöhnlich - denn meist finden diese Ehrungen in Yad Vashem oder an offiziellen Orten statt. Die Generalkonsulin des Staates Israel für Süddeutschland, Sandra Simovich, wird die Yad-Vashem-Medaille und die Urkunde an die Angehörigen übergeben.

Köhldorfners Sohn Michael, der damals sieben Jahre alt war und Zeitzeuge ist, und sein Bruder Alois wollten an der Zeremonie in Schnaitsee teilnehmen, darüber hinaus weitere Familienmitglieder, auch Enkel und Urenkel der Geehrten, sowie drei Generationen eines der geretteten Juden, die dafür extra aus den USA anreisten.

„Es sind 15- und 20-Jährige da. Es ist ein laufendes Wachhalten“, sagte Enkel Martin Köhldorfner der Deutschen Presse-Agentur. Mit der Ehrung habe sich dies nochmals verstärkt. „Das hält die Geschichte am Leben, das macht die Familie stolz.“

In den letzten Kriegstagen waren den Berichten zufolge in der Scheune des Nachbaranwesens zwei aus Polen stammende Juden entdeckt worden. Henrick Gleitman und Bernhard Hampel war es gelungen, von dem Todesmarsch, der vom Konzentrationslager (KZ) Flossenbürg ins KZ Dachau führte, zu fliehen. „Die Großeltern haben entschieden, dass sie sie zu sich holen und bei sich verstecken“, sagte Martin Köhldorfner weiter. Es sei die Charaktereigenschaft seines Großvaters gewesen: „Er war sehr, sehr hilfsbereit und mutig.“ Dass er und seine Frau ihr Leben aufs Spiel setzten, sei den beiden klar gewesen.

Besonders brisant: Bis kurz davor waren SS-Offiziere auf der Durchreise im Haus gewesen, die den betreffenden Raum als Unterkunft beschlagnahmt hatten. Und tatsächlich kehrten die SS-Offiziere nochmals zurück. Laut BR hatten sie ihre Schreibmaschine vergessen. Sie entdeckten die beiden Juden. „Die hätten die zwei standrechtlich erschießen können und meine Eltern noch dazu, aber einer hat nur meinen Vater scharf angeschaut und gesagt: 'Ich kenn' mich aus.' Und dann ist er gegangen“, sagte der heute 81 Jahre alte Sohn der Geehrten, Michael Köhldorfner junior, dem BR. Der SS-Mann habe die Eltern nicht verraten.

Für Michael Köhldorfner junior und seinen jüngeren Bruder Alois gibt es eine Botschaft, die der BR so zitiert: „Dass man hilfsbereit sein muss, wenn es drauf ankommt, wenn es um Menschenleben geht. Und dass man nicht auf Propaganda hereinfällt.“

Der Schnaitseer Bürgermeister Thomas Schmidinger (CSU) sagte: „Wir freuen uns mit der Familie. Ich seh es stellvertretend dafür, dass es in dieser Zeit Menschen gegeben hat, die sich human verhalten habe.“

Yad Vashem erinnert seit 1963 an Nicht-Juden, die ihr Leben riskierten, um Juden während des Holocaust zu retten. Ihnen wird der Ehrentitel "Gerechte/r unter den Völkern" zuerkannt. Die Namen werden auf der Erinnerungswand im „Garten der Gerechten“ in Yad Vashem verewigt. Bis Januar 2019 wurden über 27.000 Frauen und Männer aus 51 Ländern mit diesem Titel geehrt. Darunter sind 627 Deutsche.