Verbrechen Ehepaar soll Mann in Lauf getötet haben Die Tötung eines 27-Jährigen in Lauf scheint aufgeklärt. Ein 31-Jähriger und seine Ehefrau stehen unter Verdacht.

Mail an die Redaktion Ein Polizist steht auf einem Waldweg an einem Einsatzfahrzeug der Polizei. In dem Wald im Landkreis Nürnberger Land war der Tote gefunden worden. Foto: Andreas Eberlein/dpa

Lauf an der Pegnitz.Ein Ehepaar soll für den Tod eines 27-jährigen Mannes in Lauf verantwortlich sein. Gegen den 31-jährigen Ehemann erging Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, Antje Gabriels-Gorsolke, am Dienstag sagte.

Seine zwei Jahre jüngere Ehefrau, gegen die wegen Beihilfe zum Totschlag ermittelt werde, habe der Ermittlungsrichter wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen die 29-Jährige bestehe derzeit kein dringender Tatverdacht, sagte die Oberstaatsanwältin weiter.

Motiv noch unklar

Zur Motivlage gebe es noch keine gesicherten Erkenntnisse. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es sich auch um Mord handele.

Ein Pilzsammler hatte die Leiche am Sonntag in einem Waldstück nahe der Autobahnausfahrt der A9 Lauf-Süd entdeckt. Die Polizei identifizierte den Toten als einen in Lauf lebenden Kroaten.

Zahlreiche Stichverletzungen

„Das Opfer hat massive Gewalt durch zahlreiche Stichverletzungen und stumpfe Gewalt gegen den Kopf erlitten“, sagte die Leiterin der Kriminalpolizei Schwabach, Cora Miguletz. Das Opfer sei in der Nacht auf Sonntag getötet und dann in dem Wald abgelegt worden.

Auf die Spur des Ehepaars kam die Sonderkommission „Pilz“ durch Überprüfung der letzten Kontakte des Getöteten und seiner Handydaten. Der zunächst als Zeuge vernommene Ehemann habe sich in Vernehmungen in Widersprüche verwickelt. Außerdem seien in seinem Auto Blutspuren des Opfers festgestellt worden, sagte Miguletz. Täter und Opfer seien nicht verwandt, hätten sich aber gekannt. „In welchem Verhältnis sie genau zueinander standen, möchte ich nicht sagen, um die Ermittlungen nicht zu gefährden“, sagte Gabriels-Gorsolke. (dpa)