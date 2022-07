Auszeichnung Ehrenpreis des Buchpreises geht an Sir Christopher Clark

Der Ehrenpreis des Bayerischen Buchpreises 2022 geht an Sir Christopher Clark. Als exzellenter Historiker schreibe er brillant und äußerst fundiert, besonders auch über die deutsche Geschichte, lobte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag. „Sir Christopher Clark erzählt Geschichte höchst anschaulich und lebhaft, als Leser klebt man geradezu an seinen Büchern.“ Darüber hinaus bringe er einem breiten TV-Publikum auf unterhaltsame Weise die Bedeutung geschichtlicher Ereignisse für unsere Gegenwart näher.

dpa