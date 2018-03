Show Ehrlich Brothers: Charme, Witz und Magie Schwiegermütter wurden teleportiert und Monstertrucks erschaffen: Die Ehrlich Brothers begeisterten in Regensburg Tausende.

Von Angelika Lukesch

Mail an die Redaktion Die Brüder gehören zur Weltspitze: Andreas und Christian (rote Jacke) Ehrlich verblüfften ihr Publikum – und brachten es zum Lachen. Foto: Jens Niering

Regensburg.Die Ehrlich Brothers hatten für ihre zwei Shows in der Regensburger Donauarena nicht nur Illusionen im Gepäck. Die zwei weltweit erfolgreichen Ostwestfalen brachten vor allem viel Humor mit. Während Illusionisten wie Hans Klok und David Copperfield ihre Künste mit Dramatik, Pathos und großem Ernst präsentieren, zeigten sich Andreas Ehrlich (40) und sein Bruder Christian (36) stets zu Scherzen aufgelegt. Sie nahmen sich selbst und die große Magie auf den Arm, präsentierten dabei jedoch ihre unglaublichen Zaubertricks. Die Ehrlich Brothers bewiesen in Regensburg, dass sie zur Weltspitze gehören.

Schon das Intro der Show hatte es in sich, denn die beiden zauberten sich selbst auf die Bühne. Die Ehrlich Brothers zeigten zum Beispiel einen Monster Truck im Mini-Spielzeugformat, steckten ihn unter ein großes Tuch, ließen das Tuch wallen und wallen, während das staunende Publikum beobachten konnte, wie unter dem Tuch ein riesiges Gebilde heranwuchs. Merke: Das Ganze geschah auf einem erhöhten Podest, das auf Ständern ruhte und unter dem man durchsehen konnte. Das Tuch wurde gelüftet und darunter stand das erwachsene Modell des Spielzeugautos – acht Tonnen schwer und 2000 PS stark. Wie dieses Monstrum dorthin gelangt war, wusste auch jene aus dem Publikum geholten Beobachter nicht zu sagen, die rings um das Geschehen postiert waren und den Trick aus der Nähe und von hinten sehen konnten.

Ein gutes Geschäft



Die gute Laune der beiden Ehrlich Brüder und der Witz, der ihnen eigen ist, machte ihre Show zu einem äußerst unterhaltsamen Erlebnis, bei dem der Zuschauer das Gefühl hatte, von den beiden mitgenommen zu werden.

Es gab keine Distanz zwischen den Ehrlich Brothers und ihrem Publikum. Einen spektakulären Trick zeigte Andreas Ehrlich direkt im Publikum. Dort ließ er einen Glastisch aufstellen, den ein Zuschauer zunächst mit Reinigungsspray säuberte. So konnte jeder sehen, dass es ein ganz normaler Glastisch war. Was danach kam, war unerklärlich. Mithilfe zweier Zuschauerinnen ließ Andreas Ehrlich Geldmünzen DURCH die Glasplatte wandern. Die Münzen wurden einfach „durchgedrückt“. Einem anderen Zuschauer verwandelte Christian Ehrlich einen zehn Euro Schein zuerst in einen fünf Euro Schein, diesen jedoch dann in einen 50 Euro Schein. Ein gutes Geschäft!

Persiflage des Maskierten



Ebenso phänomenal war der Trick, als Andreas Ehrlich „zersägt“ wurde. Die Nummer wurde übertrieben dramatisch aufgebaut, um dann ins Unglaubliche und gleichzeitig ins Lustige zu mutieren. Andreas Ehrlichs Oberkörper auf der einen Seite, seine Beine auf der anderen Seite, dazwischen stehend sein Bruder Christian, war ein Anblick, den man nicht so leicht vergisst. Auch als Christian Ehrlich die „Beine“ seines Bruders mitnahm, um im nächsten Moment mit vier Beinen herum zu laufen, blieb dem Zuschauer in dieser absurden Situation die brennende Frage im Kopf: Wo sind Andreas Ehrlichs Beine wirklich hin?

Auch die Teleportation von sechs Schwiegermüttern von der Bühne in die Mitte der Halle, verblüffte das Publikum außerordentlich. Voller Genuss persiflierten die Brüder den „Magier mit der Maske“ (Val Valentino), der das Geheimnis von Zaubertricks im Fernsehen lüftete. Der dramatische Auftritt des „Magiers mit der Maske“ alias Andreas Ehrlich, eine sonore Erzählstimme aus dem Off, viele „magische Gebärden“ und Christian Ehrlich als „Löwe“ brachten das Publikum zum Lachen, vor allem als der „Trick“ als höchst menschliche Schwindelei mit schleichen, verstecken und unbeobachtet in den Käfig hineinklettern erklärt wurde. Fast nebenbei jedoch endete die Persiflage in einem unglaublichen magischen Kunststück, als plötzlich ein riesiger lebensechter Löwe aus dem Nichts im Käfig erschien.

