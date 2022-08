Landkreis Günzburg Ehrlicher Finder gibt 13.700 Euro ab

Ein Mann hat in Schwaben eine Bauchtasche mit 13.700 Euro gefunden - und bei der Polizei abgegeben. Der 45-Jährige habe das Geld am Freitag in der Nähe des Bahnhofes in Krumbach (Landkreis Günzburg) auf dem Boden entdeckt, wie die Polizei mitteilte.

dpa