Brauchtum

Eier in allen Formen: Ausstellung in Söflingen beginnt

Gelocht, besprüht, bestickt, mit Leder überzogen und natürlich auch bemalt: Von Sonntag (25.3.) an zeigt eine Ausstellung im Museum in der Klostermühle in Ulm-Söflingen, dass der Fantasie beim Gestalten von Ostereiern keine Grenzen gesetzt sind. Dafür haben Hobbykünstler aus der Region Ulm/Neu-Ulm rund 300 ihrer schönsten Werke beigesteuert.