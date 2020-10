Anzeige

Gesundheit Eilantrag gegen Sperrstunde abgelehnt, Zweifel angemeldet Die Sperrstundenregelungen für Restaurants und die Teilnehmerbeschränkungen für private Feiern in Corona-Hotspots bleiben bis zum ab Montag bevorstehenden Teil-Lockdown in Kraft.

Mail an die Redaktion Auf der Richterbank liegt ein Richterhammer aus Holz. Foto: picture alliance / Uli Deck/dpa/Symbolbild

München.Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof lehnte es am Donnerstag in einem Eilbeschluss ab, die Regelungen in der bayerischen Corona-Verordnung vorläufig außer Vollzug zu setzen. Allerdings meldeten die Richter Zweifel an, ob die beiden Regelungen tatsächlich mit dem Grundgesetz und dem dort geregelten Parlamentsvorbehalt vereinbar sind.

Rein praktisch gesehen ist die Entscheidung zunächst nur für wenige Tage relevant: Ab dem 2. November und bis zum Monatsende müssen Restaurants nach einem Bund-Länder-Beschluss und der Bestätigung durch das bayerische Kabinett ohnehin komplett schließen - lediglich Liefer- und Mitnahmeangebote sowie Kantinen sind davon ausgenommen.