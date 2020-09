Anzeige

Schule Eilantrag zur Maskenpflicht abgelehnt Eine Mutter hatte den Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz im Namen ihres zehn Jahre alten Sohnes gestellt.

Mail an die Redaktion Am Dienstag beginnt die Schule für ältere Schüler mit Masken. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbol

München.Die Maskenpflicht im Unterricht an weiterführenden Schulen in Bayern bleibt bestehen.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München lehnte am Montag einen Eilantrag ab, mit dem ein Gymnasiast die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während des Unterrichts kippen wollte. Diese Maßnahme diene dem legitimen Zweck, die Weiterverbreitung des Coronavirus unter den Schülern und Lehrern zumindest zu reduzieren und hierdurch die Virusausbreitung in der Bevölkerung insgesamt einzudämmen, heißt es in der Entscheidung. Rechtsmittel können gegen den Beschluss nicht eingelegt werden. Eine Mutter hatte den Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz im Namen ihres zehn Jahre alten Sohnes gestellt.