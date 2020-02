Dialekt-Serie Ein Berg mit scharfen Kanten Zum Monatsende gibt es wieder Wissenswertes rund um den Dialekt. Heute unter anderem über selten werdende Wörter wie „Siach“.

Von Ludwig Zehetner

Waxenstein – eine Berggruppe im Wettersteingebirge Foto: Stephan Jansen/dpa

Lappersdorf.Seit über zehn Jahren gibt es die Dialekt-Serie in der Mittelbayerischen mit Prof. Dr. Ludwig Zehetner, die einen Nerv getroffen hat. Heute erklärt Sprachwissenschaftler Ludwig Zehetner unter anderem, was als „wax“ empfunden werden kann und was eine „Trutschn“ ist. Wieder einmal nimmt er uns mit auf einen Spaziergang durch die Heimatsprache.

### #### ##### ###### ##### ## ###, #### ###### ###### #### ### ########### ######, ### ##### ##### ### #### „#à#“ #### #### ###. ### „#à#“ ######### #### #### ### ###### ############# ###, #### ### ### ### ####### ##### #######. ## ####### #### ## ### ############ #### (################# „####“), ### ## ### ######## ############### ############ ###. ## ######## ‚############, #####‘ ### ###### ### ## ### ##### „###### / ####### #####-#####“ (##### ### ######## ########## ## ##################) ### ## ### ############# ########### ### ### ########## (####), ### „#######, #à##àà#“ #####, #### #### ####### ####### ####### ######.

## ##### ######## ##### ##: „### ## ####### ### ### #’####### ## ## ##### ####, / ##’# # #######, # ######, ####### ######### ####“ (####### = ######## (######### ### ###########); ######### = #############, ########## (####### ######## #######, ##########); #### = ####). #### ##############, ########### ######### ##### ######## ### ### ### „#à#“ ##########. „### ####### ### ####### ##### #### ## ### ## ###“, ######## ##### ##### ####.

### ####### #####

### ##### ###### ########## ################### ######## „#####“ (#####, #########; ######## ### ######## „####“) ####### #### ####### #############, ### ##### „#####(##)####“ (############) ### „#########“ (###########) ######### ######## ####, ####### „########“ ### „############“ ## ######### ####### ##### ######## ########## ######. ## ###### ######### ###### ########### „(###) #####“, #### ######### ###########, ### ########### ### ##### ############, ##########, ########, ######## ###### ### ######## ####. ## ########## ##### ##### „###### ###“ #### ##### ####### #######: „####### #####, ######### ### ##### ###### #### – ##### #### ## ####!“ #### ##### ########### ########### ## ##### ####### ####### ##### ######## ####### ### „#####“; ##### ###### ## ### #####.

######### ### ##########

### ########## „####### (#######)“ ######## #### ######## ### „#######“, #######: #############, ##############, ############ ######. ############## ### ######### ######## ####### #### „### ######### (########)“. #### #### ## ### ######## „########## (#########)“, ##### ‚###########, ##########, ####‘ ####### ###. ### ###########, ##### #### ##### ## ######### ####### ### ### „##########“, #### ############### ### „##########“. ### ################## „##########“ #### ########## #### ## ######### #### #########, #### ######### ## #### ##### ######-###########: „### ####### ##### ## ####### #### / ### ##### ### ###### ########## ###. / ######, #######, ######!“ ### ## ####### ### „##########, ##########, ##à####, #à####“ ########## ########## „####“ #### ## #####-###### (#### #### ## ####### ######### #####) „####“ #############. ## ######### ########### ######### ### „########## (#########)“: (#) ########### ### ##### ########### ########; (#) ######### ####### ######, (#)######‘; (#) ## ############ ##### ‚###########‘, ##### ## #### ### ###### „##########, #########, ############“ ### ########## „(###-) ######“ ####. „##########“ ### ###### ############## ### ############## „##########“.

### ######## ### ##########, #### ############# ##### ### ########### ###### ########## ####. ### „##########“ #### ####### ####: (#) ### ####, # ######; (#) ### ######, ### #####, #########, #########; (#) ######, ### ### ############ #############, ########### ###### (########## „#####“); (#) ### ######, ## ####### ########### ####, ### ##############, #### „#########, ########“ #######.

## #### ###### ### ##### ####### ### #######

### ##### #### ####

„######, #####, #####, ####, ####“ – ###### ### #### ### #### ### ##### ########### #### ########## ### ####### ########: ### ######- #### ############# ### ##### ##### #### #####, ##### ### #### #### #####. ## ###### ### ###- / ################### #### „#####“ (#######, ######, ######). ## ### ########## „#####“ ######### ## ####### #####, ### ######### ### ### ########### ####, ## ##### ####### „###########“, ########## ### ##### ############ #### ####### ####. ####### ## ######, ##### ### ###### ### ######### #### ############# ##########: „## ##### ### ####, ## ###### ### ### / ##, ##### #####, ##. / ###### ####’#, ## ##### # ##########. /… / ### ##### ### ## ##### ####, / ### ##### #### ####, ### ###### ## ######. / ##, ##### #####, ##. / …“ ### ####### ##### ## ### ################### ########## ## ##### ## ########### ###### ### #### ####### ### #### ### ############ ############## ## ########## #######. ###### ###### ###, ### ### ######## ### ###### „######## ############ #############“ ###, #### ############## ######### ### #######-#####-##### ###########; ###### ##### ### #### ###### #######.

######## ### ######## ##### ### ##. #######

### ##### ## ##########

### „### ##### (#’######)“ ########## ### ######### ##############, ######### ### ############, ##########, ##### ###. ### ##### ######### #### ### #####, #### ### ### ### ########## ##### ########### ##### ######: „######’# ##’ ######### ####!“ ### ######### „#####(##)“ #### ##### ### ### ########### „#######, #####, #####“ ###########, ####### #### ######## „### #####“ ### ### ############ ############ „### #####“. ## ####### ##### ### ######## „#######“ ###. ### ###### „-##“ (### ### „-###“ ############) ########## #################### „-####“ ### ##### ##, #### ## #### ## ########## #######, #### ## ######, ### #### ##### ### ############# ########## (### #. #. „########, ########, ########“) #### ### ######## ##### #########, ### ## ### #### ### ### „########“, ########### „#########, #-######“ (### #### ###### ### ######, ###### #######), ### „#######, ########(#)“ (###########) ### #### ### „#######“. ### #####, ## ### ### ############# ######### ####, ##### „#####-#####, -#####, -#####, -#à###“. ##### ### ### ################ ########## „##### #######-#à###“, ## #######, #### ### ####, #### ###### ###### ##### #######, ### ### ####### ##### ######. #### ######## #### #### ###########, ##### ########### ### „##########“ ########## ######.

#### ##### ### ######## #####

#### #### ## ### ######### #######-#####