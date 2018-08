Serie Ein Betthupferl aus dem Schloss Diesmal handelt die Serie „111 Orte im Oberpfälzer Wald, die man gesehen haben muss“ von Geistern und Museumsbesitzern.

Von Eva Krötz

Mail an die Redaktion Unweit von Waldthurn im kleinen Ort Woppenrieth gibt es eine einmalige Sammlung von Oldtimern zu entdecken. Foto: Krötz

Burgtreswitz.Über dem Pfreimdtal unweit von Moosbach erhebt sich Schloss Burgtreswitz. Mit seinem unverputzten Mauerwerk steht es trutzig über dem gleichnamigen Ort. Über 500 Jahre befand sich im Schloss der Sitz des Pflegers (Verwalters) und Landrichters, bis das Amt 1809 nach Vohenstrauß verlegt wurde. 1942, in den Wirren des Zweiten Weltkriegs, kaufte die Familie Krüger aus Berlin das Schloss. Hildegard Krüger verfasste hier unzählige Märchen, die als Betthupferl für Kinder im Bayerischen Rundfunk Anklang fanden. Nach ihrem Tod kam das Schloss an den Markt Moosbach, und dank eines Fördervereins erstrahlt es wieder in neuem Glanz.

Wer sich einer Schlossführung anschließt, kommt auch in das „Materezimmer“. Matere ist das Schlossgespenst, dem wir dort unvermittelt gegenüberstehen. Er war, so heißt es, im 17. Jahrhundert ein grausamer Steuereintreiber, der so weit ging, dass ein Bauer aus dem benachbarten Ödpielmannsberg ihn mit einem Fluch belegte: „Matere soll keines natürlichen Todes sterben und so viele Jahre im Grab keine Ruhe finden, so viele Gulden er zu viel seinen Untertanen aus der Tasche gezogen hat.“ Und noch im selben Winter passierte es: Matere brach beim Überschreiten der Pfreimd ins Eis ein und verschwand unter der Eisdecke.

„Habt’s mi scho!“



Heute noch heißt diese tiefe, sumpfige Stelle „Materedümpfl“, sie liegt auf halbem Weg nach Altentreswitz. Erst im folgenden Frühjahr fand man die Leiche, und als der Pfarrer seinen Segen sprach, erschien der Matere am oberen Fenster der Burg und lachte: „Habt’s mi scho!“ dann flog er in Gestalt eines schwarzen Raben davon – seither spukt es im Schloss. Auch der Rabe sitzt in dem Raum, der vielleicht die Amtsstube des gefürchteten Steuereintreibers war. Zur Geisterstunde sollen die hinkenden Schritte des Gespenstes auf den knarrenden Dielen zu hören sein. Wundert es da, dass die Märchen der Hildegard Krüger oft von Gespenstern handelten? Zum Schloss Burgtreswitz kommt man über die A6, Ausfahrt Vohenstrauß-Ost, dann nach Burgtreswitz (Schild Naturpark-Infostelle), dort vor der Kirche rechts, eine Parkmöglichkeit gibt es gegenüber der Schlossauffahrt. Die Öffnungszeiten zu Schloss- und Erlebnisführungen, Freilichttheater oder Weihnachtsmarkt findet man im Internet unter www.moosbach.de/schlossburgtreswitz.htm. Tipp: An die Richtstätte des Hochgerichts Treswitz von 1585 erinnert ein Felsblock unweit von Burgtreswitz, zu erreichen über die Obere Pfreimdstraße; am Ortsende der Linkskurve folgen, dann rechts zum Waldrand.

Unweit von Waldthurn im kleinen Ort Woppenrieth gibt es eine einmalige Sammlung von Oldtimern. Jeder Traktor, jede Dampfmaschine und jedes Auto strahlt blitzblank. Alle sind sie betriebsbereit und stehen sauber nebeneinander in einer Scheune. Alfons Gollwitzer hat sie zusammengetragen und restauriert. Alle haben eine Geschichte zu erzählen. Wie beispielsweise die riesengroße Buffalo-Pitts-Dampfmaschine, die 1895 in den USA hergestellt wurde. Als er auf dem Weg nach Kalifornien war, um sie zu kaufen, kam Gollwitzer am Flughafen London-Heathrow mit dem ehemaligen „Wetten, dass...!“-Moderator Thomas Gottschalk so intensiv ins Gespräch, dass er fast seinen Weiterflug verpasst hätte.

Oder dieses Auto: ein Praga Mignon, eine Sonderausführung aus dem Jahr 1918. Mit dieser Staatskarosse soll 1920 der erste Präsident der Tschechoslowakei, Tomáš Garrigue Masaryk, die Republik ausgerufen haben. Der Chauffeur bekam ihn später geschenkt, und sein Sohn baute den Wagen achtlos zum Lkw um. Total heruntergekommen entdeckte ihn Sammler Alfons Gollwitzer 1983 in einer Scheune bei Prag. Obwohl die Karosse schon längst bezahlt war, durfte er das Gefährt nicht mitnehmen. Es bestand ein Ausfuhrverbot.

Der Praga in Einzelteilen

Sieben Jahre gingen ins Land, die Scheune brach ein, das Auto musste an einem anderen Ort untergebracht werden. Dann kam Gollwitzer die rettende Idee. Wie die Pascher von einst zerlegte er den Praga fein säuberlich in seine Einzelteile und versteckte sie in einer alten Dreschmaschine. Am Tag vor Heiligabend fuhr er dann bei Nacht und Nebel über die Grenze. Die tschechischen Zöllner ließen ihn unbehelligt passieren und schmunzelten nur über den verrückten Oberpfälzer. Hätten sie die Schmuggelware entdeckt, wäre er bestimmt im Gefängnis gelandet. Die Konstruktionspläne besorgte er sich im Tauschgeschäft gegen Backzutaten und Lebkuchen vom Prager Museum. Was für Geschichten! Welche gibt es wohl zu den weiteren 60 Oldtimern zu erzählen?

Das Museum befindet sich in Woppenrieth 14, 92727 Waldthurn. Die Anfahrt erfolgt über die A93, Ausfahrt Altenstadt an der Waldnaab, dann auf der B22 Richtung Cham und nach fünf Kilometern Richtung Vohenstrauß abbiegen, nach zehn Kilometern links nach Waldthurn und nach dem Badesee links nach Woppenrieth zum Oldtimermuseum. Öffnungszeiten nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 0 96 57/92 28 76. Einen Ausflug ist auch die Luhequelle wert. Sie liegt bei Wampenhof. Anfahrt drei Kilometer nach Spielberg, dort rechts nach Wampenhof; parken am Waldrand. Zu Fuß den Schildern folgen.

