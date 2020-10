Anzeige

Wetter Ein bisschen goldener Oktober Zumindest in der Nähe der Alpen sorgt der Föhn für bis zu 24 Grad. An der Donau wird‘s hingegen kühler.

Dunkle Wolken und klarer Himmel – es gibt beides in den nächsten Tagen.

München.In Bayern wird es noch mal richtig warm. Am heutigen Dienstag liegen die Höchstwerte laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) noch zwischen elf Grad am Frankenwald und 16 Grad in Mittelfranken und im südlichen Alpenvorland. Es gibt viel Sonnenschein, am Nachmittag zieht es in Franken zu.

Am Mittwoch erwartet der DWD in Alpennähe teils föhnige 24 Grad. Mit bis zu 15 Grad im Fichtelgebirge und an der unteren Donau und etwa 20 Grad im westlichen Franken steigen die Temperaturen auch im Rest des Freistaats. Die Wolken in Franken bleiben jedoch. An Donnerstag und Freitag wird es den Meteorologen zufolge teils regnerisch in Bayern. (dpa)