Kirche Ein Dienstantritt mit Drehplan Der neue evangelische Regionalbischof Klaus Stiegler ist in Landshut ins sein Amt eingeführt worden – mit dabei: TV-Kameras.

von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm (l.) machte dem neuen evangelischen Regionalbischof Klaus Stiegler Mut. Foto: Ralf Kämmerer

Landshut.Ohne Regieanweisungen geht es nicht. Bei der Einführung von Klaus Stiegler in sein neues Amt als Regionalbischof im Kirchenkreis Regensburg muss so einiges beachtet werden. Schon eine halbe Stunde vor dem Gottesdienstbeginn am Sonntag um 15 Uhr probt deshalb die Kirchengemeinde die Lieder, sie erhält genaue Anweisung, wann sie zu stehen und wann zu sitzen hat – ja selbst der Einzug unterliegt dem perfekten Timing. Es gibt sogar einen Countdown – dann darf die Kreuzträgerin den Zug in die Christuskirche in Landshut führen. Es ist etwas Besonderes, dass die Einführung von Klaus Stiegler in sein neues Kirchenamt in Niederbayern stattfindet – darüber hatte es im Vorfeld Diskussionen gegeben. Das Platzangebot gab letztlich den Ausschlag.

Doch auch in der Christuskirche geht schon eine Stunde vor Beginn nichts mehr. Viele Stuhlreihen sind für die geladenen Gäste – darunter auch der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer und Regierungspräsident Axel Bartelt – reserviert. „Schade, das nicht mehr Menschen mitfeiern können“, sagt eine Besucherin.

Zuständig für 149 Gemeinden



Am Eingang steht derweil der neue Regionalbischof und begrüßt die Mitfeiernden mit Handschlag und Umarmung. Familie, Freunde und Weggefährten sind gekommen. Ehefrau Doris und die drei Kinder Anna, Jonas und Jakob werden auch eine wichtige Rolle in der Einführungspredigt von Stiegler spielen. „Meine Familie liegt mir sehr am Herzen. Sie ist der Schatz in meinem Leben“, sagt er. Hier gebe es einen Zusammenhalt, der „überlebenswichtig“ sei. Seine Predigt stellt er unter das Motto „Weil wir das Leben lieben“.

Aus dem Dekanat Schwabach hat man Stiegler nur schweren Herzens ziehen lassen. Aus einer vorwiegend protestantischen Gegend geht es nun für ihn in einen katholischen Landstrich. Auch das sei ihm nicht fremd, hatte er bei seinem Antrittsbesuch bei der Mittelbayerischen Zeitung erzählt. Er freue sich auf seine neue Aufgabe. Wichtig sei ihm, „dass wir als Kirche seelsorgerisch nahe bei den Menschen sind und einfache Wege zur Liebe Gottes eröffnen“. Der Kirchenkreis Regensburg umfasst die Oberpfalz, Niederbayern und den Raum Ingolstadt in Oberbayern. Er ist mit mehr als 24 000 Quadratkilometern der flächengrößte der sechs bayerischen Kirchenkreise. In acht Dekanaten mit 149 Kirchengemeinden leben etwa 275 000 evangelische Christen.

Als Regionalbischof bleibe Stiegler Pfarrer, Seelsorger, Liturg, Prediger und Organisator. „Hohe Aufgaben verbunden mit hohen Erwartungen“, sagt Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, der auch Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist. Die vielfältigen Aufgaben seien aber kein Anlass, sich unter Druck setzen zu lassen. Im Vordergrund stehe als das alles Überstrahlende – die Liebe Gottes. „Sie werden nicht vollkommen sein in dem, was Sie tun. Aber Sie müssen es auch nicht.“ Bedford-Strohm gibt dem Regionalbischof auch mit auf den Weg, dass „die Lehre nie wichtiger werden darf als die Liebe“.

Nach der Verlesung der Ernennungsurkunde, den Einführungsfragen an Stiegler und die Kirchengemeinde und der Übergabe des Amtskreuzes durch den Landesbischof richtet Stiegler das Wort an die Gläubigen. Er betont sein Interesse an den Lebens- und Glaubensgeschichten der Menschen. Er hat auch drei Projekte ausgewählt, die er stellvertretend für die Arbeit der evangelischen Christen in seinem neuen Kirchenkreis vorstellt. Youssouf Issakha spricht über Campus Asyl an den Regensburger Hochschulen. „Der Fußballplatz wird zum Ort, wo das Geben und Nehmen zwischen Menschen aller Nationalitäten, aller Religionen eingeübt wird“, sagt der Regionalbischof. Lina Lindner berichtet über die Aktion „#denklocker“ der evangelischen Jugend in Weiden. In Flossenbürg wird im kommenden Jahr ein großes Jugendtreffen stattfinden.

Zur Person Familienvater: Klaus Stiegler ist 56 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder, die bereits erwachsen sind. Zuletzt war er Dekan in Schwabach. Sein Amt als Regionalbischof in Regensburg hat er zum 1. August angetreten. Stiegler kennt Regensburg aus seiner Bundeswehrzeit. Er diente in der Bajuwarenkaserne.

Abschied: Stiegler folgt auf Regionalbischof Hans-Martin-Weiss, der am 31. Juli in den Ruhestand gegangen ist.

Pfarrerin Dr. Nina Lubomierski erzählt von der Aktion „Ganz schön alt“, für die Menschen aus Seniorenheimen zu Modeln wurden und die Schönheit des Alters zeigten. Das alles sei Familie, sagt Stiegler. „Eine Familie über das Stammbuch hinaus, die den Namen Kirche trägt.“

Abendmahl ohne Kameras



Inzwischen ist es kurz vor 16 Uhr. Die Kinder der Kinderkantorei singen „Wunderbar bist du, Gott, unser Vater“. Dann tritt Landesbischof Bedford-Strohm ans Rednerpult und unterbricht den Gottesdienst an ungewohnter Stelle für einen Segen, denn das Bayerische Fernsehen beendet die Übertragung pünktlich nach einer Stunde und übernimmt deshalb noch einmal die Regie im Kirchenschiff. Das Abendmahl feiern die Gläubigen dann ohne Kamerabegleitung.