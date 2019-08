Unfälle Ein Ferkel auf der Autobahn Ein junges Hausschwein hat auf der Autobahn 3 bei Passau für einige Verwirrung gesorgt.

Mail an die Redaktion Die Nase eines Schweins: Auf der Autobahn A3 sorgte ein Ferkel für Turbulenzen. Foto: Friso Gentsch/Archivbild

Passau.Ein Autofahrer rief die Polizei an, als er das Ferkel sah – doch die Streifenbeamten konnten auf der Strecke kein Schwein finden, wie die Polizei in Passau am Samstag mitteilte. Zwei Stunden später wurde das Tier dann von einem Auto erfasst, als es die Fahrbahn überqueren wollte. Doch nach dem Zusammenstoß, bei dem Auto und Fahrer unversehrt blieben, fehlte von dem Ferkel wieder jede Spur. Wie das Tier am Freitagvormittag auf die Autobahn kam, ist unklar.

