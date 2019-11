Scholl-Preis Ein freier Mann hinter Gittern Die Stimme der freien Türkei: Der inhaftierte Schriftsteller und Journalist Ahmet Altan wird in München geehrt.

Von Florian Sendtner

Mail an die Redaktion Der türkische Journalist Ahmet Altan vor zehn Jahren bei der Verleihung des Leipziger Medienpreises – Altan bekommt in diesem Jahr den Geschwister-Scholl-Preis. Er wird für sein Buch „Ich werde die Welt nie wiedersehen. Texte aus dem Gefängnis“ ausgezeichnet. Foto: Jan Woitas/dpa

Regensburg.„Ich schreibe diese Zeilen in einer Gefängniszelle. Aber ich bin nicht gefangen.“ Wie bitte? „Ihr könnt mich ins Gefängnis stecken, doch ihr könnt mich dort nicht festhalten. Weil ich die Zauberkraft besitze, die allen Schriftstellern eigen ist. Ich kann mühelos durch Wände gehen.“ Wie soll man das verstehen: Zauberkraft? Durch Wände gehen? Sind diese Sätze das Ergebnis von Drogenkonsum, Realitätsverlust, klaustrogener Halluzination?

Doch es ist der türkische Schriftsteller und Journalist Ahmet Altan, der hier spricht, es ist die letzte Seite seines im Gefängnis geschriebenen, 2018 erschienenen Buchs, dessen Titel die zitierte strahlende Zuversicht und Überlegenheit Lügen straft: „Ich werde die Welt nie wiedersehen.“ Hier schreibt keiner, der sich was vormacht. Aber hier schreibt einer, der seinen Wächtern, seinen Verfolgern, seinen Richtern haushoch überlegen ist. Für dieses Buch erhält Ahmet Altan am Montag in München den Geschwister-Scholl-Preis. Aller Voraussicht nach in Abwesenheit. Denn Ahmet Altan sitzt schon wieder, immer noch, im Gefängnis.

Freilassung währte nur kurz

Man konnte es zuerst nicht glauben, als am 4. November die Nachricht kam, Ahmet Altan sei freigelassen worden. Der prominente türkische Schriftsteller und Journalist war im Februar 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt worden, er saß bereits seit Sommer 2016 in U-Haft; ihm (wie Zehntausenden anderen Türken auch) wird Komplizenschaft beim gescheiterten Putsch vom Juli 2016 vorgeworfen. Niemand rechnete damit, dass Altan überhaupt wieder freikommen würde, schon gar nicht so schnell. Auch nicht er selbst, siehe Buchtitel: „Ich werde die Welt nie wiedersehen“.

Doch keine acht Tage später erwies sich Altans Freilassung lediglich als einwöchiger Freigang. Altan, kaum in Freiheit, schrieb im „Guardian“: „Es ist möglich, dass ich wieder verhaftet werde“, und genau das geschah am 12. November. Die launische, um nicht zu sagen willkürliche, dem diktatorischen Präsidenten Erdogan ergebene türkische Justiz hatte sich einmal mehr an Ahmet Altan ausgelassen.

Möglich, dass sowohl die Freilassung als auch die Wiederinhaftnahme Altans damit zusammenhängt, dass der unbeugsame Intellektuelle, der nächstes Jahr 70 Jahre alt wird, am Montag in München den Geschwister-Scholl-Preis verliehen bekommt. Zuerst war die internationale Schande gefährlich groß, dass ein inhaftierter Journalist und Schriftsteller durch den renommierten deutschen Preis als politischer Gefangener bekannt wird; doch kaum war diese Gefahr durch die unverhoffte Freilassung Altans gebannt, bekamen es die Behörden gleich wieder mit der Angst zu tun, Altan könnte, in Freiheit, seine Stimme erheben, womöglich gar nach München zur Preisverleihung kommen – das erschien den Erdogan-Getreuen dann als das noch schlimmere Desaster, und sie sperrten Altan wieder ein.

Ahmet Altan, Journalist und Schriftsteller Bekanntheit: Ahmet Altan wurde 1950 in Ankara geboren und ist in der Türkei durch eine ganze Reihe von Romanen bekannt. In deutscher Übersetzung wurde 2018 sein Roman „Wie ein Schwertstreich“ als Fischer-Taschenbuch neu aufgelegt.

Kritik: Er machte immer wieder auf den Völkermord an den Armeniern und die jahrzehntelange Verleugnung und Unterdrückung der Kurden aufmerksam.

Der Preis: Für sein Buch „Ich werde die Welt nie wiedersehen“ wird Altan vermutlich in Abwesenheit der Geschwister-Scholl-Preis verliehen. Der vom Landesverband Bayern des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und der Landeshauptstadt München vergebene Preis ist mit 10 000 Euro dotiert und zeichnet ein Buch aus, „das von geistiger Unabhängigkeit zeugt und geeignet ist, bürgerliche Freiheit, moralischen, intellektuellen und ästhetischen Mut zu fördern“

Vielleicht wollte man auch einfach nur Ahmet Altans Willen brechen, ihm seinen rätselhaften Optimismus nehmen, die Willkürherrschaft der Justizbehörden auskosten. Altans „Texte aus dem Gefängnis“ (so der Untertitel) erzählen mit stoischer Souveränität von seiner Verhaftung und mehrfachen Verurteilung und blicken mit einer unglaublichen Menschenfreundlichkeit nicht nur auf seine Mitgefangenen, sondern auch auf Polizeibeamte und Wärter.

Ahmet Altan hat ein großes Vorbild vor Augen, das er gleich im ersten Kapitel lebendig werden lässt: seinen Vater, Çetin Altan, auch er Publizist und Schriftsteller. Als die Polizisten eines frühen Morgens im Juli 2016 vor Ahmet Altans Tür stehen, um seine Wohnung zu durchsuchen und ihn mitzunehmen, fällt ihm ein, wie er 45 Jahre zuvor zusehen musste, wie seinem Vater genau das gleiche widerfuhr. Und wie sein Vater den Polizisten einen Kaffee anbot („Sie können ihn ruhig trinken, dies ist keine Bestechung!“) und sich lächelnd abführen ließ.

Kein Hass auf die Richter

Selbst auf die Richter, die ihn mit hanebüchenen und sich widersprechenden Argumenten verurteilen, scheint Altan keinen Hass zu haben. In einem der oft nur zwei, drei Seiten langen Kapitel beschreibt Altan „Des Richters größte Sorge“: Nachdem Altan bereits als „glaubenskämpferischer Putschist“ zu „lebenslänglicher Haft mit erschwerten Bedingungen“ verurteilt ist, wird er vom gleichen Gericht noch einmal, wegen des gleichen Zeitungsartikels, diesmal als „marxistischer Terrorist“ zu sechs Jahren Haft verurteilt. Die Urteilsberatung dauert zwei, drei Minuten und findet im Gerichtssaal statt, die Richter drehen nur kurz das Mikrofon ab.

Versehentlich wird das Mikrofon dann aber einen Augenblick zu früh wieder eingeschaltet, und man hört den Gerichtspräsidenten sagen: „Verdammt, wir kriegen den Fünfer nicht mehr!“ Altans lakonischer Kommentar: „Innerhalb von drei Minuten war ich zu sechs Jahren Haft verurteilt worden, und der Gerichtspräsident hatte seinen Zubringerbus verpasst. Beide waren wir betrübt. Aber wahrscheinlich war der Richter betrübter als ich.“

Ahmet Altans Gefängnisbuch ist für den Erdogan-Staat eine einzige Provokation. Hier schreibt ein Gefangener, der freier ist als Millionen von Leuten, die frei herumlaufen. Insbesondere im Vergleich mit seinem direkten Gegenspieler, dem Staatspräsidenten, ist es keine Frage: Ahmet Altan sitzt in der Justizvollzugsanstalt Silivri westlich von Istanbul und ist geistig ein freier Mann, während Recep Tayyip Erdogan alle Freiheiten dieser Welt genießt und wie ein Sultan verehrt wird, in Wahrheit aber der Gefangene seiner selbst ist.

