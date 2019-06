Geschichte Ein ganzes Dorf als Museum Das Freilichtmuseum Massing im Rottal leistete Pionierarbeit bei der Erhaltung alter Bauernhöfe. Es besteht seit 50 Jahren.

Von Michaela Schabel

Merken

Mail an die Redaktion Am imposantesten sind im Freilichtmuseum die Vierkanthöfe. Foto: Freilichtmuseum Massing

Es werden auch die alten Handwerksberufe gezeigt und bewahrt, hier in der Seilerei. Foto: Anton Weiß

Massing.Idyllisch liegt das Freilichtmuseum Massing im Landkreis Rottal-Inn mit seinen fünf Höfen mitten im hügelig fruchtbaren Ackerland. Fünf Höfe wurden inzwischen anderswo abgetragen und konnten hier durch Zukauf der Flächen wieder aufgebaut werden. Die Höfe aus Ziegeln und Holz wirken heimelig wie aus einem Heile-Welt-Film. Der Besucher taucht in eine Zeitreise bäuerlichen Alltags vergangener Zeiten ein. Im Innenhof lädt ein Biergarten zur Rast ein.

Vor 50 Jahren wurde der Schusteröderhof – ursprünglich einen Kilometer entfernt beheimatet – am 22. Juni offiziell als erstes Heimatmuseum eröffnet. Mit fast 50 Tagwerk war das früher ein großer Hof. Durch Modernisierung, Mechanisierung, Spezialisierung und den einhergehenden Druck zur Betriebsvergrößerung der 60er Jahre begann sich die bäuerliche Kulturlandschaft extrem zu verändern. Um besondere Gebäude und damit die Tradition zu bewahren, entstand die Idee zum Freilichtmuseum.

Pionierarbeit geleistet

Inzwischen gibt es in Niederbayern auch in der Finsterau und in Tittling Freilichtmuseen und einige mehr in ganz Bayern. Doch Massing leistete

Pionierarbeit. Wegen der vielen Höfe, umfangreichen Sammlungen, Sonderausstellungen, Erlebnis und Bildungsprogramme ist das Museum sehr attraktiv. Ein Brunnen wurde abgeteuft, zur Wasserförderung eine Windturbine errichtet. Kleinbauernhöfe mit verschiedenen Handwerken kamen hinzu, eine Schmiede mit Schlosserei, eine Wagnerei, eine Seilerei und bis 2021 soll die Görgenmannsölde, eine Hafnerei aus Kröning (Landkreis Landshut) aufgestellt sein. Ganz gezielt wählte man unterschiedliche Höfe aus: vom stattlichen Vierseithof mit gewölbten Ställen bis zu sehr einfachen Bauernhäusern, dazu einen Kramerladen voller Waren und eine Seilerei mit Kammgeschirr und Spinnmaschine.

Umgeben von Feldern und Wiesen, Hecken und Weiden, eröffnen die Höfe den Blick in die Mühsal, aber auch in die Freuden des ländlichen Lebens vergangener Zeiten. Bemalte Bauernmöbel, Trachten und Handarbeiten aus ganz Niederbayern, Kröninger Keramik, alte Arbeitsgeräte und Kleinigkeiten des Alltags – von der geflickten Arbeitsschürze bis zur Postkarte hinter dem Spiegel – lassen frühere Zeiten lebendig werden und spiegeln das soziale Gefälle zwischen den lederbezogenen Kanapees und der Holzbank wider, aber auch das menschliche Miteinander über Waschhaus, Wirtshaus und Kegelbahn.

Das Freilichtmuseum Massing ist ein lebendiger Ort, bevölkert von vielen Nutztieren wie Kühen, Schweinen, Ziegen, Schafen, Hasen, Katzen, Hühnern und Gänsen. Die Kinder freuen sich über die Ferkel auf der Weide. Im Freilichtmuseum wird immer noch gewirtschaftet. Das Futter produziert man vor Ort. Mit der Sense wird das Gras regelmäßig geschnitten, mit alten Traktoren das Getreide geerntet. Es duftet nach Gras, Heu und Kräutern, aber auch den Misthaufen riecht man. Authentisch soll alles sein.

Lernen und leben im Museum

Das Bildungsangebot beschränkt sich nicht nur auf Führungen, Texte und audiovisuelle Medien. Vor allem für Kindergarten- und Grundschulkinder gibt es ein attraktives Aktionsprogramm. Sie dürfen Brot backen, buttern, waschen, einkaufen und haben Unterricht in der Bauernstubn. Jeden Mittwoch schüren die Bäckerinnen den Wölbofen beim Schusteröderhof an, um die vorbereiteten Brotlaibe zu backen. Schnell sind sie verkauft.

Seit den Gründungsjahren richtet der Trachtenverein D’Rottaler Massing das Maibaum-Aufstellen und die Museumskirta im Freilichtmuseum aus, so dass auch das Brauchtum lebendig und authentisch erhalten bleibt. In den 1970er Jahren kamen bis zu 42 000 Besucher im Jahr. Mit ca. 36 000 Gäste hat das Freilichtmuseum in Massing immer noch ein respektables Besucherniveau.

Ohne die Unterstützung durch den Bezirk Niederbayern, den Landkreis Rottal-Inn, das Land Bayern und die Europäische Union wäre das Freilichtmuseum für Massing nicht zu realisieren gewesen. Inzwischen sind die Land- und Bundesfördermittel stark zurückgegangen.

Umso wichtiger ist der Zweckverband, den der Bezirk mit den Landkreisen Rottal-Inn, Freyung-Grafenau und der Marktgemeinde Massing 1979 gegründet hat. Bei finanziellen Engpässen hilft nach wie vor die Stiftung Niederbayerisches Bauernhofmuseum Massing im Rottal.

Das Freilichtmuseum ist von Mitte März bis Ende Oktober geöffnet.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier!