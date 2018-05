Konzert Ein Gedicht gegen Bounty Killers Hass Freitag tritt der homophobe Sänger in Regensburg auf. Unter dem Hashtag #SayNoToHate läuft eine Social-Media-Aktion.

Von Katrin Wolf

Regensburg.Mit einer Aktion in sozialen Netzwerken treten die Veranstalter der Candylicious Pride Partys, die regelmäßig im Regensburger Mischwerk stattfinden, Hass und Homophobie entgegen. Anlass der Aktion ist der Auftritt des jamaikanischen Dancehall-Sängers Bounty Killer, der in seinen Texten wiederholt zur Gewalt gegen Schwule aufgerufen hat. Ausgerechnet einen Tag vor der nächsten Candylicious-Party am 12. Mai findet sein Konzert statt – ebenfalls im Mischwerk. Ludwig Krempl vom Candylicious-Veranstalter-Team und seine Mitstreiter haben den Hashtag #SayNoToHate („Sag Nein zum Hass“) kreiert, den sie nun verstärkt in sozialen Netzwerken positionieren.

Dabei wollen die Schöpfer der Kampagne gezielt nicht gegen Bounty Killer protestieren, sondern Verständnis wecken „und dadurch Toleranz, Akzeptanz und Respekt wecken“, wie Krempl sagt. Er und seine Mitstreiter verfolgen ehrgeizige Pläne: Bounty Killer soll in Regensburg den „Reggae Compassionate Act“ unterzeichnen, eine Erklärung, in der sich mehrere Reggae-Musiker 2007 verpflichtet haben, keine Hass-Texte gegen Homosexuelle mehr zu veröffentlichen.

Begleitet wird die Kampagne von einem Gedicht. Darin heißt es: „Wenn du mich hassen willst, hasse mich dafür, wer ich bin, aber nicht was ich bin. – Wenn ich liebe, wen ich liebe, denk nach, hasst du mich wirklich für meine Liebe? – Also entscheide dich, was du ändern willst – die Liebe? oder den Hass?“

Das Gedicht macht auf Instagram und der Facebook-Seite der Candylicous Pride Party die Runde. Die Organisatoren suchen weiter prominente Unterstützer.

Hier lesen Sie, wie das Logo der Kampagne entstanden ist:

Das Logo Die Kampagne #SayNoToHate hat mittlerweile auch ein offizielles Logo. Dreiecke in Regenbogenfarben bilden einen Mund. Die Regenbogenfahne gilt als Zeichen der LGBT-Bewegung, steht aber allgemein für Toleranz und Akzeptanz, die Vielfalt von Lebensformen, Hoffnung, Aufbruch und Frieden.

Kreiert hat das Logo die Grafikerin Milena Schmucker. Laut Ludwig Krempl, der die Aktion mit angestoßen hat, kann es auf zwei Arten interpretiert werden: „Entweder sagt der Mund etwas, was nicht genehm ist, dann wirkt #SayNoToHate als Zensurbalken; oder er steht selbst für Akzeptanz und Toleranz und spricht diese Werte aus.“ Es soll in der geplanten Social-Media-Kampagne zum Einsatz kommen.

