Jubiläum Ein Gewebe aus reinster Luft Zwölf Jahre, 100 Ausstellungen: Gründer Wilhelm Koch fixiert im Luftmuseum als Kurator das Flüchtige mit Hilfe von Kunst.

von Peter Geiger

Im Comic sind Luftblasen Träger von Bedeutung. Für Wilhelm Koch, Luftmuseumsgründer, pneumatischer Künstler und lakonischer Komiker, sind sie ideales Ausdrucksmittel für seine wortlosen Intentionen.

Amberg.Ganz am Anfang, da sah sich Wilhelm Koch häufig Vorwürfen ausgesetzt: Ob er nicht ein Scharlatan sei? Ein aufgeblasener Luftikus, der in der Mitte der historischen Altstadt, am Eichenforstplatz im Schatten der Martinskirche, alles andere als ein veritables und ernstzunehmendes Museum betreibe. Sondern die Menschen zum Narren halte, und lediglich eine aktualisierte Version von des Kaisers neuen Kleidern ins dortige Klösterl liefere? Der sein Gewerbe betreibe mit einem Gewebe aus reinstem Nichts?

Heute ist klar: Das Luftmuseum ist alles andere als eine Illusion. Sein Erfolg ist greifbar – auch wenn das Material, mit dem dort operiert wird, nach wie vor unsichtbar ist. Und das auch nur in bewegten Ausnahmefällen zu spüren ist, oder zu riechen. Heute ist das Luftmuseum ein Wahrnehmungsmagnet, der weit über die Oberpfalz hinaus seine anziehende Wirkung spüren lässt.

Im Fokus des Augenblicks

Wilhelm Koch ist mittlerweile mit nahezu sämtlichen Preisen, die man erhalten kann, geehrt worden. Und so ist das Haus – ein im frühen 14. Jahrhundert errichtetes gotisches Anwesen – gleichsam zu einem schmückenden durchsichtigen Gewand geworden, das sich ganz dicht anschmiegt, an den Leib der Stadt. Aufs Maximum reduzierte Materialität mit höchster Außenwirkung. Sodass Amberg nunmehr das zu bieten hat, was man in der Werbeökonomie einen „Unique Selling Point“ nennt. Nämlich ein Alleinstellungsmerkmal. Wodurch die alte Hauptstadt der Oberpfalz flugs geadelt wurde. Nämlich zum weltweit einzigen Luftkunstort. Während sich also die „Luft“ im Institutionsnamen im Lauf der Zeit als gänzlich unproblematisch erwiesen hat – muss der „Museums“-Begriff dann aber doch einer kurzen kritischen Analyse unterzogen werden. Denn alles, was museal ist, ist ja per definitionem alt. Ist überkommen, zu nichts mehr zu gebrauchen. Und im Hier und Jetzt nur noch schön oder interessant.

Genau das aber – das hat die Summe aller Ausstellungen, die immer im Doppelpack im ersten und zweiten Stock des Hauses stattfinden, eindrucksvoll bewiesen – stimmt hier nicht. Das Luftmuseum widmet sich gerade nicht Plüschig-Verstaubtem. Oder dem, was von einer Edelschimmel-Patina überwuchert ist. Das Luftmuseum, es ist ein Hort der Gegenwartskunst. Ein Hotspot, an dem die Fragen unserer Zeit in den Fokus des Augenblicks geraten und unter dessen Objektiv scharf gestellt werden.

Mindestens zweimal aber lieferte das Luftmuseum auch Boulevardtaugliches ab: Das eine Mal, im Herbst 2010, als einer Putzfrau zwei tote Hornissen in den Sog ihres Staubsaugerrohrs gerieten. Und sie so von einer Lautsprechermembran für das Gesamtensemble von Timo Kahlens „Windwechsel“ unverzichtbare Objekte entfernte. Der Vorfall fand unvermittelt ein europaweites Echo: Die britische Pennypress fühlte sich ebenso aufgerufen wie kroatische Revolverblätter, das Missgeschick hämisch bis brachial zu kommentieren. Und so avancierte die unschuldig schuldig gewordene Staubsaugerin Maria Wiesgickl aus Etsdorf unversehens für die berühmte Warhol’sche Viertelstunde zum Star, im Radio und Fernsehen beim Bayerischen Rundfunk.

Phönix aus der Asche

Ein Jahr später – Wilhelm Koch feierte gerade mit seinem Team das fünfjährige Gründungsjubiläum – da meinte es der Schicksalsgott weniger gut mit dem Luftmuseum: Die von dem niederländischen Künstler Lambert Kamps ausgestellten Objekte brauchten Luft. Die wiederum mit Hilfe von Elektromotoren in Arbeiten wie die „Luftbrücke“ gepumpt wurde. Einer dieser Motoren aber fing an zu brennen, nach einem Kurzschluss. Ein kurzer Schwelbrand reichte, um das gesamte Haus beim Feuerlöschen so zu beschädigen, dass ein Schaden von rund 100 000 Euro entstand. Die Medien berichteten wieder weit über den regionalen Tellerrand hinaus – eine monatelange Schließung war unvermeidbar.

Ein paar Monate später vollzog sich dann allerdings das Wunder: Das Luftmuseum war wieder erstanden, wie der Phönix aus der Asche. Nach wie vor ist Wilhelm Koch zwar als Kurator für die Ausstellungen zuständig – mittlerweile steht ihm aber in der Kommunikationswissenschaftlerin Johanna Foitzik eine Geschäftsführerin zur Seite, die sich, wie man so sagt, ums „operative Geschäft“ kümmert.

Wilhelm Koch werkelt weiter – und kombiniert mit der ihm eigenen Valentinhaftigkeit seine Ausstellungsthemen. Und dekliniert so das Thema „Luft“ durch alle verfügbaren Nuancen. Niemand vermag wohl mehr zu staunen als er selbst. Fragt man ihn, wie er denn immer wieder auf all die Luftkünstler käme, zuckt er nur mit den Schultern. Schnauft kurz durch. Und erwidert dann ganz lapidar: „Ich hätte es ja selber nicht geglaubt, wie ergiebig das Thema Luft ist!“ Ab 26. Januar kann das neuerlich nachgeprüft werden, in der Ausstellung „Habitat“ des Münchener Fotografen Tom Hegen.

