Freizeit Ein großer Spaß für Familien Die MZ lädt Mitglieder des Mittelbayerische Club PLUS zum Club-Tag ins „Blue Brix“ ein. Es locken 5D-Kino und Laser-Labyrinth

Mail an die Redaktion Im Laser-Clou, dem spannenden Laser-Labyrinth, ist viel Geschicklichkeit gefragt. Foto: Markus Tiedtke

Straubing. Im „Blue Brix“ sorgen eine Menge Attraktionen für einen gelungenen Familientag: Ein Erlebnis ist die Fahrt mit dem Virtual-Coaster, bei der man mit einer Virtual Reality-Brille eine rasante Achterbahn-Fahrt erlebt. Danach geht es ins 5D-Kino, das mit einem Filmerlebnis der besonderen Art lockt: Mit 3D-Brille, beweglichen Sitzen und Spezial-Effekten sind die Zuschauer mitten im Geschehen. Ein weiteres Spektakel ist der Immersive Train, der die Besucher zu Indianern, Piraten und Dinosauriern führt. Im Laser-Clou ist Geschicklichkeit gefragt. Wer schafft es als erster durch das Labyrinth, ohne die Laser-Strahlen zu berühren?

Für die ruhigeren Momente lädt die größte Miniatur- und Modellbahn-Schauanlage Süddeutschlands zu einem Besuch ein. Auf einer Fläche von rund 730 Quadratmetern auf zwei Stockwerken erwarten die Besucher liebevoll gestaltete Details und ganz viel Zugverkehr – über 200 Züge fahren auf einem Gleisnetz mit mehr als 2500 Metern Länge. Den Besuch im Bistro darf man sich auf keinen Fall entgehen lassen: Hier serviert ein Miniatur-Zug die Getränke. Das alles können Mitglieder des Mittelbayerische Club PLUS am Samstag, 26. September, und Sonntag, 27. September, gratis erleben! An jenem Wochenende findet im „Blue Brix“ in Straubing der Club-PLUS-Tag statt. Gegen Vorlage der Club-PLUS-Karte erhalten alle Mitglieder freien Eintritt, eine Partner-Card ist bei vorheriger Bestellung auf Wunsch kostenlos erhältlich.