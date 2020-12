Anzeige

Außenansicht Ein Hoch auf die Solidarität Hilfen, zusätzliche Angebote oder moderne Wohnformen – dies sind Errungenschaften hin zu einer inklusiven Gesellschaft.

Von Franz Löffler, Bezirkstagspräsident

Mail an die Redaktion Bezirkstagspräsident Franz Löffler Foto: Franz Bauer

Regensburg.Ein ganz besonderes Jahr ist zu Ende, das uns allen noch lange in Erinnerung bleiben wird. Das Corona-Virus hat das öffentliche wie auch das private Leben völlig verändert und fordert unsere Gesellschaft in lange nicht gekannter Weise.

Wirtschaftlicher Erfolg war seit Jahren Garant für Wachstum und Wohlstand, von dem weite Teile der Gesellschaft partizipierten. Auch Menschen mit Behinderung, pflegebedürftige sowie psychisch kranke Mitmenschen haben an diesen positiven Entwicklungen teilhaben können, indem viele neue Dienste und Leistungen geschaffen wurden. Dies ist ein Erfolg, über den wir uns alle glücklich schätzen dürfen. Passgenaue Hilfen, zusätzliche Angebote oder moderne Wohnformen – dies alles sind große Errungenschaften hin zu einer inklusiven Gesellschaft. Umso trauriger ist es, dass die Corona-Pandemie diesen Personenkreis, der in der Obhut des Bezirks Oberpfalz ist, besonders einschneidend trifft. Die bayerischen Bezirke haben schnell einen Rettungsschirm geschaffen, und der Bezirk Oberpfalz hat bestmögliche Unterstützung geleistet und wird dies selbstverständlich auch in Zukunft tun. Er ist stets verlässlicher Partner.

Unterstützung für die Kultur

Auf den Bezirk bauen darf ebenso die Kultur. Die Corona-Krise stellt für sie eine absolute Ausnahmesituation dar. Gelingt es, das vor der Pandemie so reichhaltige kulturelle Leben wieder zu aktivieren? Der Bezirk wird hier unterstützend tätig sein, und einen großen Beitrag wird das neue „Heimatmobil“ leisten, das unser Angebot zu den Menschen in der Region bringt.

Ein weiteres neues Angebot steht unmittelbar vor dem Start: der „Krisendienst Oberpfalz“. Mit ihm nimmt eine leicht zu erreichende Anlaufstelle für Menschen in psychosozialen Krisen und deren Angehörige die Arbeit auf, die wirksame Hilfe durch frühzeitige Unterstützung bietet.

In allen Aufgabenbereichen des Bezirks steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir alle haben in diesem Jahr neu erfahren, was wirklich wichtig ist. Rücksichtnahme auf und Solidarität mit Schwächeren sind Werte, die in unserer Gesellschaft fest verankert sind. Und so bin ich sehr dankbar, dass sich die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung mit den Maßnahmen einverstanden erklärt. Ich danke Ihnen für diese Solidarität und diesen Gemeinsinn! Ich wünsche ein gutes neues Jahr und bleiben Sie gesund!