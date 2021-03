Anzeige

Corona-Pandemie Ein Jahr Corona: Sieben Einzelschicksale Ein Jahr nach dem ersten Corona-Fall in Ostbayern erzählt das Videoteam der MZ Geschichten von Menschen aus der Region.

Von Marina Gottschalk, Philipp Breu und Evi Reiter

Mail an die Redaktion Familie Seidel aus Wenzenbach steht zwischen Homeschooling und Homeoffice: Ein Jahr zwischen Chaos, ganz viel Müll und extremen Familien-Zusammenhalt. Foto: Evi Reiter

Regensburg.Am 6. März jährt sich der erste Corona-Fall in Ostbayern. Dieses bittere Jubiläum nimmt das Videoteam der Mittelbayerischen zum Anlass, um die Ereignisse des vergangenen Jahres Revue passieren zu lassen. Viele Branchen wurden stark gebeutelt, viele Personen kamen an ihr Limit. Marina Gottschalk, Philipp Breu und Evi Reiter waren mit der Kamera in ganz Ostbayern unterwegs und erzählen in kurzen Video-Reportagen bewegende Geschichten. Hier sehen Sie alle sieben Teile.

## ###### ### ####### ###### ### ##########. #### ###### ### ## #. #### #### ## ########## ### ####### #### #########. #### ############### ###### ## #############, ### ############ ### ### ####### ## ########## – ### #### ######## #####, #### #### #### ### ######## ########-############.

######: ######## ####### ### ###########

### #### ### ######### ### ### #############. ### ################# ###### ####### ### ###############: ##### #########, ##### ###########, ##### #########. ### ##### ## #### ## ### ############### ##########. #### #### ###### ### ####### ######. ### #### ########### ##########-, ######-, #### ################# ### ####### #############? ########-######## ##### ###### ##### ### ### ## ### ####### ############# - ##### ##### ### ######## ######### ###### ### ######-#### ######.

######### ##### #####

###########, #####, ##############: ### ########### ###### ### ######## ######### ####. ### ##### ####### ##### #######, ## ### #### #### ###### #### ## ######## ### ######. ### ####### ### ### #####: ### ###### ### ######### ####### ### #########? ### ###### ### ###### #### ###### ###### ### ##### ##### ########?

######## #### ### #####

### ##.-#####-########### ## ########## ### #### ###################. ## ###### #### ### ### ####### ########## #### ############, ########## ##### ####. ##. ###### ####### ##### ##### #############. ### ########### ### #### ##### ### ### ########### ############# ### #########. ### ### ######## ######### ############## ### #########, ######## ########## ### #########, ######## ##### ### ###.

############## ## ##############

##### ### ### ### #######-#######-#### ######? ######## ########## ###### ## ## ############## ##########. #### ########: ########## ### ##################. ### #### ##### ####### ##### ##, ######## ### ######-######### ############### ### ###### ###########. ### ### ########### ## ############## ### ### ########## #### ### #### ####### ###############, ### #####-#####. ### ##### ### ### ### ##########, ### ### ################# ########## ###### ### ## ########### ## #### ####### ######## ####.

####### ## ### ######

######## ##### ### #### ####### ##### ## ##########. ### ######, ###### ### ########## ###### ### ##### ### #### ### ###### #### ######. ##########. #### ### ####### #### ######## #####. ### ###### ### ####### ### ###### ########. ###### ##### ###### #### ###### #########, ## ###### ######## ## ######. ####### ##### ### ## ##### ####### ## ##### ## ####. #### ### #### ###### ### ####### ### ########### ####, #### ### #####.

###### ##### ######

#### ## ############ #### ### ######## ##### ####### ######. ### ########## ######### ######## ######## ### #### ##### ####### ######. ######## ### ## ### ########## ## ##### ### ### ####### ### ######## ## ############# ######## ########. ##### ##### ## ######## #### ###### ######. ## ### ##### ### ###### ######### ##### ### ##### ##### ######## #######. ########## ### ## #### ###### ### ##### ################## ########.