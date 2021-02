Anzeige

Kirche Ein Jahr Hanau: Bedford-Strohm warnt vor Rassismus Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat ein Jahr nach dem Anschlag in Hanau zum wachsamen Umgang mit Rassismus aufgerufen.

Mail an die Redaktion Heinrich Bedford-Strohm, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archiv

München.„Ja, in Deutschland gibt es Rassismus. Offenen und versteckten. Jeder möge sich selbst daraufhin prüfen“, sagte der Ratsvorsitzende am Freitag in einer Videoansprache auf Facebook.

„Wir haben fast schon wieder vergessen, was damals passiert ist. Die Angehörigen der Opfer aber leiden bis heute“, betonte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Neben „dem schrecklichen Verlust ihrer Lieben“, sei auch der rassistische Umgang mit den Morden belastend für sie.

Bei dem Angriff am 19. Februar 2020 waren neun Menschen aus rassistischen Motiven getötet worden. Zuvor hatte der Täter Pamphlete und Videos mit Verschwörungstheorien und rassistischen Ansichten im Internet veröffentlicht.

