Ein kleiner Glaspalast im Wald Das Glasmuseum Frauenau ist ein besonderes Haus. Es verbindet Handwerk und Kunst, Barock und Art Déco.

Von Michaela Schabel

Mail an die Redaktion Seit 2005 ist Frauenau durch das neue Glasmuseum ein kulturelles Zentrum für Glashandwerk und Glaskunst. Foto: Tom Wundrak

Frauenau.Skulpturen aus Glas sind schon etwas Besonderes – mal bizarr, mal farbenprächtig. Die Arbeiten der mexikanischen Künstler Einar und Jamex de La Torre im Glasmuseum Frauenau als „Mexikanischen Maximalismus“ zu präsentieren, ist für Kurator Sven Bauer das absolute Highlight seiner langjährigen Arbeit. Farbenpracht, Formenvielfalt und künstlerische Expression vermitteln Volkskunst und Popkultur vor dem Hintergrund der aztekischen Wurzeln, des spanischen Barocks und der mexikanischen Kultur.

Mit der Kombination von Handwerk und Kunst schuf sich das Glasmuseum in Frauenau im Vergleich zu den Glasmuseen in Theresiensthal und Passau ein Alleinstellungsmerkmal, das seinesgleichen sucht. Erwin Eisch war, als er 1975 das Glasmuseum gründete, schon längst ein bekannter Glaskünstler. Zusätzlich rückte das Projekt Bildwerk Frauenau mit Sommerworkshops von und für internationale Künstler seit 1987 Frauenau immer stärker in den Mittelpunkt der internationalen Glaskunst.

Der Schmelzer ist für die Glasqualität verantwortlich

2005 initiierte Erwin Eischs Tochter Katharina zusammen mit Jörg Haller ein neues Museumsgebäude, das durch die funktionale Konzeption des architektonischen Rundbaus und die gelungene Synthese von Handwerk und Kunst überrascht.

Im Innenkreis steht die handwerkliche Glasherstellung als Basis für die Kunststile über die Epochen hinweg. Werkzeuge aus neun Glashütten des Bayerischen Waldes, Fotografien und Dokumente aus Privatbesitz und Sammlungen, Interviews mit Menschen aus den unterschiedlichen Glasberufen geben Einblick in die Arbeit und das Leben der Glasbläser. Durch die kleinen Siedlungen rund um die Glashütte und das Herrenhaus entstand eine überschaubare Welt, in der sich das Leben zwischen Glasofen, Wirtshaus und Familie abspielte.

Der Ofenbauer schafft die Grundlage. Die Formendrechslerei liefert die unterschiedlichen Holzformen, „Models“, aus Buchenholz. Am Wichtigsten ist bei der Glasproduktion der Schmelzer, der die Zutaten für das Glas mischt und damit die Qualität der Glasschmelze bestimmt. Mit der Glasmacherpfeife blasen die Glasbläser aus einer kleinen Kugel eine größere, die durch ständiges Drehen im Model ihre endgültige Form bekommt. Wenn das Glas erkaltet ist, schleift man den Mundrand ab. Je nach Wunsch werden in den entsprechenden Werkstätten die Glasobjekte nach Mustervorlagen geschliffen, graviert oder bemalt.

Glas im Bayerischen Wald Rohstoffen: Dass schon im Mittelalter im Bayerischen Wald Glas produziert werden konnte, lag an den Rohstoffen. Holz als Energiequelle, Quarz im Urgestein als Hauptrohstoff der Glasschmelze und Pottasche aus Buchenholz als Flussmittel waren in großen Mengen vorhanden. Nur Kalk, Ton und seltene Erden für das Farbglas mussten herbeigeschafft werden. Zu Beginn wurden Butzenscheiben, Rossenkranz- und Schmuckperlen hergestellt. Dann kamen Gebrauchs- und Ziergläser dazu, später neben Kristall- auch Bleikristallglas.

Bedeutung: Über Jahrhunderte hinweg war Glas das Gold des Bayerischen Waldes. Der wirtschaftliche Aufschwung durch die Massenproduktion verwandelte sich in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts durch den Welthandel in einen bitteren Konkurrenzkampf, den nur wenige Glashütten überlebten. Durch Attraktionen wie die „Deutsche Glasstraße“, Glasnächte, Glaskönigin und Glasprinzessin als Botschafterinnen ihrer Glas-Heimat, will man den Stellenwert des Glases für die Region aufrecht erhalten.

Zeitreise durch die Glaskunst

Wie nach der Pflicht die Kür bietet der Rundgang durch den Außenkreis eine Zeitreise durch die Glaskunst. Mit über 3000 Objekten, größtenteils Schenkungen, angekauft, zuweilen auch Leihgaben, präsentiert das Glasmuseum Frauenau Glaskunst von den frühen Hochkulturen bis in die Moderne. Der Clou ist, dass der Rundbau innenarchitektonisch den jeweiligen Epochen angepasst ist, wodurch die Glasobjekte noch besser zur Wirkung kommen. Durch einen Wald aus grünen Glassäulen taucht der Besucher in das Mittelalter ein. Infolge des Landausbaus und aufgrund der großen Holz- und Quarzvorkommen wurde in dieser Zeit der Bayerische Wald zum Standort der Glasindustrie.

Becher, Butzenscheiben, Flachglas und Rosenkranzperlen, wegen des Eisenanteils des Quarzes mit hohem Grünanteil, waren die ersten Glasprodukte. Gläserne Bildwände zeigen dem Besucher ganz nah Kirchenfenster. In einem gläsernen Gartenlabyrinth wird barocke Prunksucht erlebbar. Stilisierte Eisenbahnschienen vermitteln die Technisierung im 19. Jahrhundert und die damit verbundene Massenproduktion, gleichzeitig den Stilwechsel vom Biedermeier, Historismus, Jugendstil bis Art Déco. Moderne Glasobjekte kommen im Skulpturenpark, der 2010 rund um das Museum entstand, bestens zur Wirkung.

Eine 500-jährige Glastradition

Frauenau blickt auf eine stolze Glas-Historie: 1568 erwarb Freiherr von Poschinger eine Glashütte in Frauenau. 14 Jahre später eröffnete er eine zweite. In diesen Manufakturen wurden vor allem Gläser und Vasen für den höherwertigen Bedarf hergestellt, viele Auftragsarbeiten und Spezialanfertigungen in kleiner Auflage. Erwin Eisch gründete nach dem Zweiten Weltkrieg seine Glasmanufaktur in Frauenau und experimentierte bald darauf mit künstlerischen Ausdrucksformen. Beide Frauenauer Glasmanufakturen sind durch ihre handwerklichen bzw. künstlerischen Arbeiten im Museum präsent, ebenso die Gablonzer Schmuckwaren und eine Sammlung von Schnupftabakgläsern. Sonderausstellungen gibt es dazu: Nach dem „Mexikanischen Materialismus“ (bis 31. März) folgt ab 13. April die Ausstellung „Glaskunst aus Böhmen und Bayern“ mit Schwerpunkt Art Déco.

