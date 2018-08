Ein kluger Schachzug

Die Pflege nahestehender Angehöriger ist keine Selbstverständlichkeit. Auch nicht, wenn es von vielen als solche angesehen wird. Eltern, Großeltern oder Geschwister hilflos in einem schlechten Gesundheitszustand zu sehen, ist nicht leicht. Die Pflege schon gar nicht.

Wenn sich Kinder, Eltern, Geschwister – vielleicht auch Schwiegertochter oder Schwiegersohn – dazu bereiterklären, jemanden zu pflegen und die Bedürfnisse des Kranken über die eigenen zu stellen, dann gebührt ihnen dafür höchster Respekt. Mit dem Landespflegegeld drückt der Freistaat genau diesen Menschen seine Anerkennung aus – und das ist auch gut so. Auch wenn Angehörige in einem Pflegeheim untergebracht sind, kann die neue Zusatzleistung beantragt werden. Und auch das ist in Ordnung. Die Belastung der häuslichen Pflege ist zwar nicht gegeben, dafür ist der psychische Druck mindestens genauso groß. Die Vorstellung, dass Eltern oder Großeltern im Pflegeheim im schlimmsten Fall vor sich hin vegetieren, erhöht auf Angehörige den Druck, jede freie Minute bei ihren Liebsten verbringen zu wollen. Diese Besuche im Heim erfordern auch viel Zeit. Zeit, die am Ende für eigene Belange nicht zur Verfügung steht.

Die Einführung des Landespflegegelds war ein wichtiger Schritt – auch wenn jedem klar sein muss, dass so eine Entscheidung im Wahljahr und die Auszahlung kurz vor dem Wahltag auch taktisch motiviert sind. Umso mehr steht die Regierung in der Pflicht, die Leistung zuverlässig auszuzahlen. Und es sollte in München auch klar sein, dass 1000 Euro nur ein Anfang sein können. Denn das hohe Engagement und die enormen Kosten der Betreuung verdienen weitaus mehr.