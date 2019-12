Freizeit Ein Kulturzentrum der besonderen Art Die Räumlichkeiten in Unterammergau sind ein Geheimtipp. Museum, Hotel und Restaurant bilden ein Gesamtkunstwerk.

Von Michaela Schabel

Mail an die Redaktion „Kairos“ ist Christian Zotts Markenzeichen. Es ist ein Symbol dafür, die Gunst des richtigen Augenblicks zu nutzen. Foto: Michaela Schabel

Unterammergau.Wie Cinderella beginnt Unterammergau dezent, aber ganz individuell zu strahlen. Was von weitem wie ein Bauernhof aussieht, entpuppt sich hinter den Zierbund-Fassaden als neues Kulturzentrum. Damit hat der kleine Ort ein dreiteiliges Vorzeigeobjekt der ganz besonderen Art, das Restaurant „Hiernoymus“, das Boutique-Hotel „Lartor“ mit einem Campus für Tagungen und die Kunsthalle mit dem Skulpturengarten. Die minimalistische Innenarchitektur überrascht durch technische Raffinessen und kulturelle Details, die den philosophischen Anspruch des Machers hinter den Kulissen symbolisch visualisieren.

Christian Zott und seinem Team ist diese Attraktion in Unterammergau zu verdanken. Mit 18 Jahren verließ Christian Zott seine Heimat, studierte Maschinenbau, Wirtschaft und Kunstgeschichte, baute mit mSE-Solution eine global agierende Unternehmensberatung auf – mit Hauptsitz in München und Niederlassungen in Lübeck Singapur, Pittsburgh und Chicago. 30 Jahre tourte Christian Zott durch die Welt.

Beton und Holz sind vereint

Jetzt, im letzten Drittel seines Lebens, studiert er Philosophie und beschäftige sich in den vergangenen neun Jahren gedanklich mit diesem Projekt, das er dann in zwei Jahren realisierte – nachhaltig, ästhetisch durchgestylt, bestückt mit Original-Kunstwerken. Durch die Materialreduktion auf Beton und Holz sowie Türen, Möbel, Tresen aus Massivholz erhalten die Räumlichkeiten eine stringente Harmonie und gemütliche Atmosphäre, die sich durch die Aussicht durch die Panoramascheiben auf die wunderbare Landschaft des Ampertals und den Skulpturenpark zum Natur- und Kunsterlebnis weitet.

Hieronymus, ein Werdenfelser Bulle, den Christian Zott von einem Freund zum 50. Geburtstag geschenkt bekam, wurde zum Label für das Lifestyle-Restaurant. In Glasvitrinen sieht der Gast alles, was es zu essen gibt, vorwiegend Fleisch und Gemüse aus der Region. Ziel ist es, auf Plastik ganz zu verzichten. Im Viereck des Tresens wird offen gekocht. Darüber schwebt vollverglast der begehbare „Weintresor“. Hinter einem Weinregal auf der Galerie eröffnet sich ein intimes Kabinett für besondere Feste, davor finden auf Wunsch an der Theke Weinverkostungen statt. Bereits im Lokal wird der Kunstanspruch sichtbar. Überall hängen großformatige Originale, darunter Werke von Konstantin Sotnikov und Lui Bolin.

Unterammergauer Kulturzentrum Anlage : Auf Initiative des Unternehmers Christian Zott konnte ein halbes Jahr vor den Oberammergauer Festspielen das Unterammergauer Kulturzentrums eröffnet werden. 15 000 Quadratmeter – gut zwei Fußballfelder groß – ist das Areal am Weiherfeld am Rande des Pulvermooser Naturschutzgebietes. Mit Restaurant, Boutique-Hotel (mit Campus für Tagungen) und Kunsthalle (mit Skulpturenpark) verwirklicht Zott seine Ideen und Erfahrungen als Weltreisender auf den Hintergrund philosophischen Denkens.

Konzeption : Natur und Architektur, Kultur und Kunst fusionieren in Unterammergau zum Gesamtkunstwerk, das Besuchern mit Harmonie, Reduktion, schmackhafter Küche und Kunsterleben genussvolle Entschleunigung und kreative Inspiration ermöglicht. Für jeden Gast wird das Projekt-Label „Kairos“ zur persönlichen Philosophie – es geht dabei um den richtigen Moment, etwas für sich zu tun. Das Projekt-Label kreierte Zott für seine Unternehmensberatung mSE-Solution und nutzt so Synergieeffekte.

Immer auf Reisen, oft in großen Hotelketten untergebracht, weiß Christian Zott die persönliche Handschrift kleiner Hotels zu schätzen. In seinem Boutique-Hotel „Lartor“, eine Kontraktion aus Larissa und Hektor, den Vornamen von Christian Zotts Kindern, soll sich der Gast bei der Ankunft statt in einer mondänen Rezeption wie in einem Wohnzimmer fühlen. Jedes Appartement, jede Suite hat einen philosophischen Namen und ein entsprechendes Gemälde an der Wand. Mit etwas Fantasie fühlt man sich tatsächlich wie in „Arkadien“ und der Blick vom Bett auf die Alpen inspiriert zu gipfelstümerischen Assoziationen. Hier erlebt sich jeder Gast als Mittelpunkt der Welt, woraus sich die Erdkugel als Label für das Haus erklärt.

Schätze aus den Archiven

Für den Kunstsammler Zott waren der Skulpturenpark und das Museum mit seinen wechselnden Ausstellungen unerlässliche Bestandteile des Areals. Als Zott 2014 Wolfgang Beltracchi persönlich kennen und auch schätzen lernte, entstand die Idee für die erste Ausstellung mit dem Titel „Kairos – der richtige Augenblick“. Innerhalb von zwei Jahren erstellte Wolfgang Beltracchi 28 Werke die zeigen, wie berühmte Maler von der Antike bis in klassische Moderne besondere Ereignisse ihrer Zeit hätten malen können. Gleichzeitig fotografierte Fiorese unbekannte Schätze in den Archiven berühmter europäischer Museen. Für die im Vorfeld stattgefundene Wanderausstellung – in Venedig, Wien und Hamburg in ein schwarzes Betonstabilisierungssystem eingebettet – ergibt sich im Museum eine ungewohnt kontrastreiche, doch ästhetisch sehr stimmige Ausstellungsoptik.

Der Skulpturengarten dagegen ist langfristig angelegt und beginnt schon im Foyer des Campus mit Figuren von Barlach und Lehmbruck und präsentiert dann im Freien Werke von Lois Anvidalfarei, Norbert Tadeusz, Giuseppe Spagnulo und Bruno Wank. Dabei setzt die 32,4 Meter hohe, begehbare Raum- und Klangskulptur mit dem Titel „Sichtung“ – von Hildegard Rasthofer und Christian Neumaier – wiederum einen besonderen Akzent. Hier ist tatsächlich ein Kulturzentrum für alle Sinne entstanden, das einen Besuch Wert ist.