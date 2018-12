Musik Ein Lied als Botschaft des Friedens „Stille Nacht“ hat über Generationen hinweg Erfolgsgeschichte geschrieben. Das Lied ist trotz seiner Schlichtheit komplex.

Von Bettina Gröber

Mail an die Redaktion „Stille Nacht“ darf unter keinem Christbaum und bei keinem Weihnachtsgottesdienst fehlen. Der Erfolg des Liedes ist nicht so einfach zu erklären, seine Wirkung aber ist unbestritten. Foto: Michael Kappeler/dpa

Regensburg.Wenn zu Weihnachten wieder „Stille Nacht“ in den Christmetten gesungen wird, dann geschieht das in diesem Jahr zum 200. Mal. Was seit dem Heiligabend des Jahres 1818 mit dem und rund um das Lied passiert ist, kann mit einigem Recht als Teil einer Legende bezeichnet werden – einer tief im Glauben und menschlichen Empfinden verwurzelten, aber auch einer, die im Laufe der Jahre und Jahrzehnte mehr und mehr einem Wandel unterworfen war.

Joseph Mohr dichtete die sechs Strophen im Jahr 1816 vor dem Hintergrund der gerade beendeten Napoleonischen Kriege. Angesichts vielerlei Not und Hilflosigkeit sandten die Worte von „Stille Nacht“ eine Botschaft der Hoffnung und des Friedens. Zwei Jahre später, am 24. Dezember 1818, waren die Verse – als ein im wahrsten Sinne des Wortes in letzter Sekunde entstandenes Werk – dann auch in Liedform zu hören: Im österreichischen Oberndorf in der St.-Nikolaus-Kirche brachten Mohr, damals Hilfspfarrer am Ort, und der Musiker und Lehrer Franz Xaver Gruber „Stille Nacht“ mit Gitarrenbegleitung den Gläubigen zu Gehör. Früher am selben Tag hatte sich Mohr an Gruber gewandt und ihm sein Gedicht mit der Bitte um Vertonung vorgelegt. Der Musiker, der im Laufe seines Lebens über 90 Werke verfasst hat, komponierte schnell eine eingängige Weise zu den sechs Strophen: „Stille Nacht“ war geboren.

Ein Schlager auf eigne Art

Über das Tiroler Zillertal trat das Lied in der Zeit nach seiner Uraufführung seinen Siegeszug um die Welt an: Die Sängerfamilie Rainer intonierte es nicht nur vor den gekrönten Häuptern des Kaisers Franz I. und des russischen Zaren Alexander I., sondern reiste auch durch Europa und schließlich nach Amerika. Vermutlich 1839 erklang „Stille Nacht“ erstmals in New York. Im 20. Jahrhundert und mit den fortschreitenden Möglichkeiten der medialen Verbreitung etablierte sich „Stille Nacht“ endgültig als veritabler Welthit. Stars wie Bing Crosby sangen sich seinerzeit auch mit dem berühmten und mittlerweile in mehr als 330 Sprachen und Dialekte übersetzten Lied alle Jahre wieder in die Herzen ihrer Fans. Zwei Musicals feierten zum 200. Geburtstag des Liedes Premiere, bereits vor einigen Jahren wurde die Entstehung des „ewigen Liedes“ mit Tobias Moretti verfilmt. Mit dem, wofür „Stille Nacht“ von seinen Schöpfern eigentlich gedacht war, haben solche Auswüchse nicht mehr viel zu tun.

Dabei ist die Antwort auf die Frage, was „Stille Nacht“ so besonders macht, zunächst einmal und ganz profan in den musikalischen Eigenschaften des Liedes zu finden. Dr. Christoph Lickleder hat sich intensiv aus wissenschaftlicher Perspektive mit dem Thema beschäftigt. Für den pensionierten Musiklehrer steht fest: „Gerade in ihrer Einfachheit sprechen Melodie, Harmonik und Rhythmus von ‚Stille Nacht‘ ganz besonders das menschliche Empfinden an.“ Das viertaktige Erkennungsmotiv vereinnahme die Hörer und Sänger sofort, die Melodie singe sich fast von selbst und ähnle einem Walzer. Der Vergleich mit einem modernen „Schlager“ sei da gar nicht so abwegig, meint Dr. Lickleder: „Das Lied hat eingeschlagen.“ Gerade durch seine „Trivialität“ habe „Stille Nacht“ den Weg in die Herzen der Menschen auf der ganzen Welt gefunden. In Verbindung mit dem Text, vor allem der ersten Strophe, entstünden schnell positive, „heimelige“ Gefühle, würden Erinnerungen an glückliche Kindheitszeiten wach.

Ähnlich formuliert es auch Domkapellmeister Roland Büchner: „‚Stille Nacht‘ erinnert an ein Schlaflied, wirkt mit seinem wiegenden Rhythmus beruhigend.“ Das vermittle all denen, die das Lied hören oder selbst singen, ein Gefühl der Geborgenheit. Dem entspreche auch der Text: Er bringt laut Büchner „die theologische Aussage genau auf den Punkt.“

„Keineswegs harmlos“

Jesu Geburt, die Freude und Hoffnung spendet, gerade in der Dunkelheit: Wie stark diese Botschaft wirken kann, wurde besonders in den beiden Weltkriegen sinnfällig, als eigentlich verfeindete Soldaten an Heiligabend gemeinsam „Stille Nacht“ sangen – und so der darin enthaltenen Friedensvision viel früher als die zu Felde ziehenden „Großen“ eine Stimme gaben.

Bei der Erarbeitung von „Stille Nacht“ mit den Regensburger Domspatzen gehe er immer auch auf den geschichtlichen Kontext ein, sagt Roland Büchner: Die Verse Mohrs hätten in ihrer Zeit „einen Nerv getroffen“. Und, so der Domkapellmeister, die Worte seien angesichts der historischen Hintergründe auch „keineswegs harmlos“. Diesen Aspekt unterstreicht auch Dr. Christoph Lickleder: „Man kann einem Stück und seiner Wirkung nur aus dem Zusammenhang ihrer Entstehung heraus gerecht werden.“ Die Schlichtheit von „Stille Nacht“ als Kitsch zu verurteilen, sei daher nicht angemessen. Die Entbehrungen und Verluste der Kriegsjahre waren im Jahr 1818 nach wie vor greifbar – was läge da näher als der Wunsch, endlich wieder Ruhe, Wärme, Sicherheit zu empfinden? „Stille Nacht“ lässt ein Bild von der Erfüllung dieser Hoffnung entstehen, die im christlichen Glauben so eng mit der Menschwerdung Jesu verknüpft ist.

Seit 2011 Unesco Kulturerbe

Neben der kommerziellen Popularisierung des Liedes gibt es in unseren Tagen allerdings auch Tendenzen einer Rückbesinnung auf die Bedeutung von „Stille Nacht“ als Botschaft des Friedens – sowohl des persönlichen als auch des globalen. Bereits 2011 hat die Unesco das Lied zum immateriellen Kulturerbe erklärt. Der Startenor Plácido Domingo hält „Stille Nacht“ für prädestiniert zum „Welt-Friedenslied“. Und erst kürzlich hat Papst Franziskus bekannt, dass es sich dabei um sein Lieblingslied handle: „In seiner tiefen Schlichtheit lässt uns dieses Lied das Geschehen der Heiligen Nacht begreifen. Jesus, der Retter, der in Betlehem geboren wurde, offenbart uns die Liebe Gottes des Vaters“, zitiert das Internetportal „Vatican News“ den Heiligen Vater.

„Der Dom ist wie ein großes Ohr, das die Botschaft des Liedes aufnimmt.“ Roland Büchner, Domkapellmeister



Auch für die Regensburger Domspatzen und ihren Leiter ist „Stille Nacht“ etwas Besonderes: „Wir singen es nur einmal im Jahr, bei der Christmette im Dom“, so Roland Büchner. 25 Jahre lang habe er das so gehalten. Lediglich dieses Jahr habe man aufgrund des Jubiläums eine Ausnahme gemacht und das Lied auch ins vorweihnachtliche Konzertprogramm aufgenommen. „Stille Nacht“ aus den Kehlen der jungen Sänger zu hören, verspricht jedem dafür empfänglichen Gemüt ein intensives Erlebnis. In seiner ganzen Kraft und Tiefe aber entfaltet sich das „ewige Lied“ gewiss nur dieses eine Mal, in der Heiligen Nacht, wenn die Stimmen der Domspatzen und der Choralschola das Gotteshaus erfüllen. Dann, so Roland Büchner, verändert sich etwas: „Auf einmal herrscht da eine lauschende Stille. Der Dom ist wie ein großes Ohr, das die Botschaft des Liedes aufnimmt.“

