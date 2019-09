Bezirk Ein neuer Krisendienst hilft der Polizei Beamte sind nicht mehr auf sich selbst gestellt. Bald unterstützen Psychologen bei der Einschätzung von heiklen Einsätzen.

Von Christian Eckl

Mail an die Redaktion Polizeipräsident Norbert Zink und Bezirkstagspräsident Franz Löffler bei der Vorstellung der Kooperation. Foto: Eckl

Regensburg.Der Bezirk Oberpfalz verstärkt seine Bemühungen, Menschen in psychischen Ausnahmezuständen zu helfen. Dafür geht der Bezirk mit der Oberpfälzer Polizei eine engere Kooperation ein. Am Dienstag stellten Bezirkstagspräsident Franz Löffler und Polizeipräsident Norbert Zink die Zusammenarbeit vor. „Es geht um Menschen, die sich in Ausnahmezuständen befinden und die dringend Hilfe brauchen“, sagte Löffler. Auf der gesetzlichen Grundlage des neu gefassten Psychisch-Kranken-Hilfegesetzes wird eine neue Leitstelle eingerichtet, in der insgesamt zwölf Organisationen kooperieren. Sitz der Leitstelle wird die Stadt Schwandorf sein. Eine zentrale Nummer wird eingerichtet, bei der nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Polizei anrufen und Fachpersonal anfordern kann. „Wir haben die Spezialisten, die benötigt werden, um zu beurteilen, ob ein Mensch fremd- oder selbstgefährdend ist“, sagte Löffler bei der Vorstellung der Kooperation. Gesetzlich verpflichtet sei der Bezirk, die Leitstelle bis Juli 2021 einzurichten. „Wir werden aber schon viel früher starten“, so der Bezirkstagspräsident.

Einige Einweisungen pro Woche



Polizeipräsident Norbert Zink bestätigte, dass „gefühlt mehrere Einweisungen pro Woche ins Bezirksklinikum durch unsere Polizeibeamten veranlasst werden müssen“. Bislang gebe es noch keine ausreichende Unterstützung für die Polizei vor Ort. Das soll sich durch die zentrale Leitstelle maßgeblich ändern. „Es geht hier auch um Prävention und um Entschärfung von Gefährdungslagen“, fügte Löffler an.

Eine neue Nummer in Ausnahmezuständen Ausgangslage: Einsätze der Polizei, bei denen die Einsatzkräfte zu Menschen in psychischen Ausnahmezuständen ausrücken müssen, seien laut Polizeipräsident Norbert Zink keine Seltenheit. Bislang sei die Polizei auf sich alleingestellt.

Absicht: Durch eine neue Leitstelle, die in Schwandorf eingerichtet werden soll, können Fachleute wie Psychologen, Ärzte und Sozialpädagogen angefordert werden. Sie sollen der Polizei vor Ort helfen, um richtig entscheiden zu können.

Aussicht: Neben schwierigen Einsätzen will der Bezirk aber auch für Angehörige, die nicht mehr weiter wissen, und Menschen in Krisensituation niedrigschwelligere Situationen entschärfen helfen. Experten dienen als Gesprächspartner.

Der Dienst solle künftig 24 Stunden und sieben Tage die Woche zur Verfügung stehen und spätestens innerhalb einer Stunde soll ein Krisenteam an einem Einsatzort der Polizei ankommen. Viele Fälle seien aber noch viel niedrigschwelliger zu lösen. Das hätten Erfahrungen aus Oberbayern gezeigt, wo der dortige Bezirk bereits mit der Polizei kooperiert.

„Einweisung ist ein Stigma“



„Wir wollen die Zahl der polizeilichen Unterbringungen durch dieses Angebot verringern“, sagte Polizeipräsident Zink. Denn es gehe auch darum, stets die „Menschenrechte des Einzelnen zu wahren“. Schließlich sei eine Einweisung eines Menschen, der in einem psychischen Ausnahmezustand ist, „auch ein Stigma im Verwandten- und Freundeskreis“, sagte der Polizeichef. Die polizeiliche Unterbringung wird lediglich für eine Nacht im Bezirksklinikum durchgeführt. Ärzte müssen dann den Zustand eines Betroffenen bewerten. Für die Unterbringung eines Menschen in einem Bezirksklinikum hat der Gesetzgeber hohe Hürden festgelegt: Ein Richter muss entscheiden, ob man einem Menschen, der keine Straftat begangen hat, die Freiheit entziehen darf. Die Kooperation zwischen Bezirk und Polizei soll auch dazu dienen, bereits vor dieser Entscheidung die richtigen Maßnahmen zu treffen.

Bislang hatte die Polizei aber keinerlei Möglichkeiten, „die Ernsthaftigkeit einer Situation und des Zustandes eines Betroffenen durch einen Experten bereits in der Situation selbst einschätzen zu können“. Das erhofft sich die Polizei laut Zink nun durch die Kooperation, da sie ausgewiesene Experten zu Einsätzen bald hinzuziehen können wird. Bislang musste die Polizei, sobald sie merkte, dass jemand in einer psychischen Ausnahmesituation ist, das Bezirksklinikum ansteuern.

Zink machte deutlich, dass erfahrene Polizisten bereits im Vorfeld einschätzen können, ob ein psychischer Ausnahmezustand vorhanden ist. „Die Kooperation macht diese Einschätzung aber noch exakter“, so Zink.