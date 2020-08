Anzeige

Neuinfektion Ein positiver Befund in Fleischbetrieben In 33 bayerischen Fleischbetrieben haben weitere Corona-Reihentests stattgefunden. Dabei gab es nur eine weitere Infektion.

Mail an die Redaktion Das Betriebsgelände eines Schlachthofs in Bogen. Bei einer großangelegten Corona-Testung an dem Schlachthof haben sich im Mai viele Mitarbeiter infiziert. Bei weiteren Corona-Reihentests in bayerischen Fleischbetrieben ist nur eine weitere Infektion ermittelt worden Foto: Armin Weigel/dpa

Nürnberg.Bei weiteren Corona-Reihentests in bayerischen Fleischbetrieben ist nur eine weitere Infektion ermittelt worden. Seit Anfang Juni seien 5706 Menschen in 33 Schlachthöfen, Zerlegebetrieben sowie bei Herstellern von Wurstwaren und Fleischerzeugnissen getestet worden, sagte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Montag nach einer Kabinettssitzung in Nürnberg. Das Ergebnis sei sehr erfreulich und zeige, „dass wir bislang auf einem guten Weg sind“.

Nach Angaben des bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit handelt es sich bei der infizierten Person um eine Reinigungskraft, die zuletzt elf Tage vor dem Befund in einem der zwölf getesteten Zerlegebetriebe gearbeitet hatte. Daher gelte ein Zusammenhang mit der Arbeit als unwahrscheinlich.

In einer ersten Runde umfassender Corona-Reihentests von mehr als 6400 Mitarbeitern an 51 Schlachthöfen waren zuvor insgesamt 110 Infizierte ermittelt worden, darunter 100 positiv getestete Mitarbeiter eines Schlachthofs im niederbayerischen Bogen. Insgesamt wurden nach dem dortigen Corona-Ausbruch damit mehr als 12.000 Mitarbeiter in bayerischen Fleischbetrieben getestet.

