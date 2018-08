Menschen Ein Regensburger on the road Alexander Ruscheinsky ist ständig unterwegs zu neuen Projekten in aller Welt. Sein jüngstes Baby: Ein Bademoden-Museum.

Regensburg.Autohof-König, Treiber zahlreicher Regensburger Projekte von BusinessPark bis Fußball-Arena, Brauerei-Besitzer in Brasilien, Alphatier: Auf Alexander Ruscheinsky passen viele Zuschreibungen. Wir erwischen den 63-Jährigen – es kann ja kaum anders sein – on the road, bei einer Rast in der Schweiz. Der Unternehmer hat seine Tochter in St. Gallen besucht, wo sie ihren Master macht, und ist auf dem Motorrad unterwegs nach Montana.

Herr Ruscheinsky, sammeln Sie gerade nebenbei Anregungen für Ihre 13 Rasthöfe in Deutschland?



Eher nicht. Hier in der Schweiz ist das Publikum überwiegend touristisch. Unsere „24“-Autohöfe werden vor allem von gewerblichem Verkehr genutzt. Aber natürlich halte ich immer die Augen offen für Anregungen. Arbeit ist mein Hobby. Ich bin ja von Haus aus eher faul und könnte gar nicht fleißig sein, wenn ich nicht so viel Spaß daran hätte, Projekte zu kreieren.

Sie haben für die Vielberth-Gruppe die ersten Euro Rastparks entwickelt und ab 1996 ihr eigenes Ding gemacht. „24“ wurde zwölf Mal in Folge als beste Kette Deutschlands geehrt. Was machen Sie besser?



Vielleicht gelingt es uns besser, das Rationale mit dem Emotionalen zu verbinden. Autohöfe müssen wirtschaftlich funktionieren, klar, aber auch ein „Zuhause unterwegs“ sein. Bei uns fühlt man sich wohl, die Atmosphäre ist entspannter und sehr freundlich. Es gibt häufig auch Besonderes, zum Beispiel eine Autobahn-Kirche als Ort zum Verweilen. Oder einen Barfuß-Pfad, der direkt hinter dem Autohof durch den Wald führt. Und: Unsere Begeisterung überträgt sich auf unsere Pächter. Wir lassen ihnen Luft, um sich intensiv um die vielfältigen Gäste zu bemühen.

Was sind neue Trends?



Wir reagieren auf den geänderten Ernährungsstil. Wir setzen seit Jahren auf gesundes Essen; jetzt bringen wir die Salatmanufaktur Dean & David erstmals an die Autobahnen. Auch die Mobilität verändert sich gerade rasant. Deshalb haben wir die ersten Supercharger von Tesla und die ersten Wasserstoff-Tankstellen an deutschen Autobahnen gebaut – und seit kurzem auch die ersten Sicherheitsparkplätze.

Wieso das denn?



Ladeübergriffe nehmen in ganz Europa zu. Lkws werden überfallen und ausgeraubt, das ist ein explodierendes Phänomen. Seit 2016 liefern wir eine Antwort: mit beschrankten und überwachten speziellen Parkflächen. Das Modell wird der Maßstab für Rastplätze in ganz Europa. Hier arbeiten wir ganz eng mit meiner früheren Firma Euro Rastpark zusammen.

Der Verkehr in Deutschland kollabiert immer öfter, 20 000 Lkw-Parkplätze fehlen. Was müssen Politik und Wirtschaft tun?



Autobahnen sind ja fest in der Hand des Bundesverkehrsministeriums. Der Bund hat es aber zu lange versäumt, effektiv initiativ zu werden. Das ändert sich gerade. Mit Andreas Scheuer haben wir sicherlich den besten Verkehrsminister seit langem. Er packt viele Dinge an und bietet hochinteressante Ansätze. Er weiß auch genau, dass es nicht ohne Autohöfe gehen wird, wenn er Lkw-Parkflächen schaffen will. Es ist untragbar, wenn in dem Hightech-Land Deutschland jeden Tag zigtausende Lkw-Fahrer irgendwo vagabundieren müssen, ohne Infrastruktur, Toiletten, Waschräume oder Internetzugang. Durch Verbandsarbeit, insbesondere durch den Branchenverband VEDA, ist es gelungen, die Autohöfe als anerkannte notwendige Verkehrsversorgungsinfrastruktur der Autobahnen auch in der Politik und in der Auftragsverwaltung zu platzieren. Man braucht uns, die Autohöfe haben Parkflächen für 45 000 Fahrzeuge.

Wie haben Sie den Brückeneinsturz in Genua wahrgenommen?



Die Lage in Deutschland ist viel sicherer, die Kontrollen wesentlich besser. Aber aus Genua muss der Schluss gezogen werden, dass Autobahnen nicht privatisiert werden dürfen. Verkehr ist notwendige Daseinsvorsorge und muss in der Hand von Bund und Ländern bleiben.

Sie interessieren sich brennend für Stadtplanung. Wie schauen Sie da auf Regensburg?



Mich haben immer Orte interessiert, an denen viele Menschen zusammenkommen: Stadien, Hotel-Kathedralen in New York, Konzerthallen oder historische Plätze. In Regensburg tut man sich mit diesen Einrichtungen sehr schwer. Wir sind historische Weltklasse, aber bei Neuem stockt es oder man versinkt im Mittelmaß. Es fehlt an Visionen und an überzeugenden Protagonisten. Wir haben einen besonderen Platz, aber wir nutzen ihn nur für einen einzigen Zweck. Die Bürger sagen dann beispielsweise: „Nur für eine Stadthalle ist uns der Donaumarkt zu schade.“ Die Lösung ist, multifunktional zu denken, mehrere wichtige Funktionen auf die wertvollen Flächen zu bekommen.

Der Mega-Trend der zukünftigen Stadtentwicklung ist qualifizierte Verdichtung. Es kann nicht sein, dass man für den Jahn ein Fußballstadion mit tausenden von Parkplätzen baut, und 95 Prozent der Flächen werden nur alle 14 Tage genutzt. Ich war in die Stadionentwicklung eingebunden, dabei ist es zwar gelungen, das Stadion von Schwabelweis an die Autobahn zu verlegen, aber nicht, den vorgeschlagenen Mix, unter anderem mit Hotel, Museum und einem Aussichtsturm mit Regensburg-Information, ernsthaft ins Gespräch zu bringen.

Das Juwel Donaumarkt wäre eine Riesenchance gewesen, für ein lebendiges neues Quartier, unter richtigem Einbezug der atemberaubenden_Lage am Fluss. Ein Viertel mit tief geschachtelten Green Buildings, die Kleinkunst, Theater, Restaurants, Spazierwege und öffentliche Plätze einfach zum Hinsetzen und Verweilen anbieten, und mittendrin integriert die Stadthalle oder das Museum. Da wäre dann für den öffentlichen Bau nur noch weniger als die Hälfte Fassade notwendig. Das bedeutet, dass man sich hier wirklich etwas leisten könnte, was auf dem Niveau der historischen Umgebung steht.

Das nächste traurige Beispiel wird wohl das Kepler-Areal. Nur für eine Stadthalle werden die Bürger von Regensburg wohl nicht die besondere Stelle mit dem majestätischen Baumbestand opfern.

Sie wollten mit Konrad Habbel und der Polis GmbH den 96 Meter hohen Ostenturm bauen. wie bewerten Sie die Sache heute?



Das BusinessPark mit dem Baurecht für drei über 40 Meter hohe Gebäude wurde 2008 verkauft und ist nicht mehr in unseren Händen. Konrad und ich, zwei überzeugte Regensburger, hatten das Bedürfnis – aber es machte uns auch großen Spaß –, eine Stadtbau-Zukunfts-Debatte anzustoßen und auch an den Unesco-Maßstäben zu rütteln. Das Ergebnis war immerhin, dass Regensburg eines der sehr seltenen Höhengutachten erhielt und der Weg für die eine oder andere Landmark offener ist. Der Entwurf, der am Ende entstand, eine Dreiergruppe aus Hochhäusern, ist fantastisch.

Sie sind auch Bier-König in Brasilien. Wie läuft das Geschäft?



Bier an sich interessiert mich gar nicht so, aber ich habe einen Zweitwohnsitz in Rio. Ein Freund dort wollte gern, dass ich in die Brauerei einsteige – und ich wollte gern in Brasilien aktiv sein. „Allegro“ ist klein, produziert aber super Pils und Weißbier. Rund um mein Apartment gibt es jetzt vier Stellen, an denen ich eigenes Bier trinken kann.

Ihre Geschäftspartner schätzen vor allem Ihre Verbindlichkeit. Wie sehen Sie sich selbst?



Korrektsein ist mir wichtig. Dass ein Handschlag gilt, dass man verlässlich ist, sein Netzwerk pflegt, wird immer wichtiger. Ich habe viele neue Freunde gewonnen, aber noch alle meine alten! Bescheiden bleiben, nicht abheben: Auch das ist mir wichtig. Ich lebe unter meinen Verhältnissen und Möglichkeiten; so gerate ich nie unter Druck.

Sie wirken sehr beherrscht und ruhig. Was bringt Sie in Rage?



Da gibt es tatsächlich eine Sache: Bundestrainer Jogi Löw und der DFB. Nach der unterirdischen Blamage, dem schlechtesten Ergebnis, das jemals eine deutsche National-Elf eingefahren hat, hat der Millionen einstreichende, höchst bezahlte Halbtagsjobber Löw nicht den Charakter, aufzuhören. Von Präsident Grindel kommt natürlich auch nichts; der will selbst im goldenen Käfig bleiben. Ein Skandal, den sich nur der Monopolist DFB leisten kann. Aber sonst, generell? Ich lass’ ich mich nicht aus der Ruhe bringen. Das kommt nicht in Frage! Ich bin ein Alpha-Tier.

Sie sind schon wieder an einer neuen Sache dran: dem „BikiniArtMuseum“.



Ich bin 63 und habe den Generationenwechsel in meinem Unternehmen bereits geregelt. Nun kann ich mich Dingen widmen, die nicht so stark im wirtschaftlichen Fokus stehen. Das BikiniArtMuseum ist das weltweit erste Gedächtnis der Bademode und Badekultur. Mein Team ist weltweit auf Achse, Paris, London, Rio de Janeiro, Miami oder L.A. Es wird sehr besonders, historisch absolut fundiert, aber gleichzeitig richtig unterhaltsam. Wir haben eine große Sammlung zusammengetragen, Stücke vom 19. Jahrhundert bis zum aktuellen Bikini, und mischen Historisches mit Lifestyle. Das Museum ist schon im Bau. Es entsteht in Bad Rappenau, am Baden-Württemberg-Boulevard, wo sich auf 50 Kilometern ein Besuchermagnet an den anderen reiht. Das Projekt wirkt bereits: Miami Beach signalisiert Interesse, auch aus Usedom wurden wir schon angesprochen.

