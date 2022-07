Anzeige

Schwandorfs Altlandrat Hans Schuierer Ein Roter unter Schwarzen von Julian Alexander Fischer

Schwandorf.Als Hans Schuierer vor 50 Jahren zum ersten Landrat des neuen Landkreises Schwandorf gewählt wurde, war die Überraschung beim Wahlsieger groß: „Das war ein Wunder. Ich habe niemals damit gerechnet.“

Zwischen lauter CSU-Landräten in der neu eingeteilten Oberpfalz war er der einzige SPD-Mann. Dabei habe es im Vorfeld zahlreiche machtpolitische Bemühungen gegeben, um auch diesen SPD-Erfolg zu verhindern, erinnert sich der heute 91-Jährige: „Der Landkreis wurde damals bewusst so gestaltet, dass er möglichst viele CSU-Gebiete umfasste.“ So kamen die strukturschwächeren Kreise Oberviechtach und Neunburg vorm Wald mit hoher CSU-Stammwählerschaft in den neuen Landkreis. Märkte und Gemeinden mit hohem SPD-Stimmenanteil wie Kallmünz oder Duggendorf aus dem vor der Auflösung stehenden Landkreis Burglengenfeld wurden dem Landkreis Regensburg zugeordnet. „Ich konnte da wenig mitreden gegen eine CSU-geführte Landes- und Bezirksregierung“, erinnert sich Schuierer.

CSU akzeptiert Wahl von Schuierer zum Landrat nicht

Trotz dieser taktischen Manöver gewann der damalige Landrat Burglengenfelds die Wahl und hatte es zunächst nicht leicht: „Die CSU hat diese Niederlage nicht akzeptiert.“ Bei einer Nachzählung des Wahlergebnisses habe sich sein Stimmenvorsprung dann aber sogar noch vergrößert. Im neuen Landkreis Schwandorf habe sich die parteiübergreifende Zusammenarbeit aber dann rasch eingespielt. Einen ernsthaften Streit habe er nicht erlebt, sagt Schuierer.

Abgesehen von den Machtspielchen war der Alt-Landrat, der später wegen seines Widerstandes gegen die geplante Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf bundesweit bekannt wurde, ein großer Befürworter der damaligen Gebietsreform: „Die war notwendig.“ Trotzdem sei es eine große Herausforderung gewesen, da sich das neue Gebiet aus vier Altlandkreisen sowie der kreisfreien Stadt Schwandorf zusammensetzte. Hier wohnten Menschen, die aus der Landwirtschaft kamen, aber auch Arbeiter aus Industriebetrieben wie der Maxhütte.

Weil es anfangs noch kein Landratsamt gab, reiste Schuierer zu Sprechstunden in jeden Altlandkreis. Es sei eine stressige Zeit gewesen: „Ich war jeden Tag unterwegs und selbst am Wochenende eigentlich nie daheim.“

Landkreis Schwandorf: Verein als Schlüssel für Einigung

Doch genau dieser Einsatz sei notwendig gewesen, um Grenzen zu überwinden und die Alt-Landkreise zusammenzuführen. „Es war vor allem wichtig, die Vereine mitzunehmen. Ich habe Kreisverbände gründen lassen, um deren Interessen zu vertreten und habe dann auch so viele Veranstaltungen wie möglich besucht.“

In der Anfangszeit hätten sich jedoch Oberviechtach und Neunburg benachteiligt gefühlt, da sich dort weniger Industrie ansiedelte. In seinen 24 Amtsjahren habe sich aber ein strukturstarker, vereinter Landkreis entwickelt. Auch Ministerpräsident Markus Söder bezeichnete den Landkreis jüngst als „Zugpferd der Oberpfalz“. „Aber dass dies der SPD zu verdanken ist, wurde mit keinem Wort erwähnt“, kontert Schuierer.