Geschichte Ein scheinbar unlösbares Problem Harald Raab und Reinhard Meier-Walser diskutierten im Presseclub über Israel und die Konfrontation im Nahen Osten.

Regensburg.70 Jahre Israel, 70 Jahre Kriegszustand. Wenige Tage, bevor Israel den Jahrestag seiner Staatsgründung am 14. Mai 1948 feiert, diskutierte der Regensburger Presseclub über die scheinbar unlösbare Konfrontation im Nahen Osten. Mit Harald Raab und Reinhard Meier-Walser saßen zwei ausgewiesene Kenner der Materie auf dem Podium. Die Geschichte Israels und die Analyse der geopolitischen Konstellation standen im Mittelpunkt.

„Es genügt nicht, einen modus vivendi zwischen Israel und Palästinensern zu finden, sondern alle Akteure außerhalb Israels müssen einem Übereinkommen zustimmen.“ Reinhard Meier-Walser, Professor für Internationale Politik, begründete seine Kernthese mit einer ausführlichen Darstellung der Einflüsse von außen, die jede friedliche Lösung bislang verhinderten. Israel stehe geographisch mitten im innerislamischen Dauerkonflikt zwischen der sunnitischen Mehrheit, die von Saudi-Arabien angeführt wird und der schiitischen Minderheit, die der Iran repräsentiert. Der religiös begründete Kampf um die Vorherrschaft im Nahen Osten werde in Stellvertreterkriegen wie in Syrien, im Jemen und im Libanon geführt. Vor allem über die im Süden des Libanon mächtige Hisbollah mische der Iran direkt mit bei der Auseinandersetzung zwischen Israelis und Palästinensern. „Von außen wird andauernd Öl ins Feuer gegossen“, stellte Meier-Walser fest. Auch der nichtendenwollende Kalte Krieg zwischen Russland und den USA habe für Israel entscheidende Auswirkungen. Meier-Walser verwies dabei auf eine interessante Rollenverteilung: Während die USA seit nunmehr 60 Jahren hinter Israel stünden, lege Russland Wert darauf, zu beiden Seiten gute Beziehungen zu unterhalten.

Obwohl sich Schiiten und Sunniten im Dauerkrieg befinden, sind sie sich oft genug einig gegen Israel. Harald Raab machte darauf aufmerksam, dass die Hamas zwar eine sunnitisch-islamistische Terrororganisation sei. Das hindere die Hamas indes nicht daran, „sich vom Iran sponsern zu lassen“. Auf palästinensischer Seite, so Raab, „fehlen ein paar Grundvoraussetzungen für Veränderungen: So etwas wie eine kritische Opposition gibt es nicht.“ Jede Abweichung sei lebensgefährlich. Aus israelischer Sicht sei auf palästinensischer Seite einfach kein verlässlicher Partner greifbar. Die jüngsten Äußerungen von Mahmud Abbas, wonach die Juden den Holocaust durch ihr eigenes „soziales Verhalten“ provoziert hätten, erwähnte Raab nur am Rand.

Die lange angepeilte Zweistaatenlösung halten die Experten für „nicht gangbar“ (Meier-Walser) bzw. „sehr weit weg“ (Raab), sie finde weder bei Palästinensern noch bei Israelis genügend Zustimmung. Die Frage von Gerald Schneider vom Straubinger Tagblatt, der die Diskussion moderierte, warum sich eigentlich die Unterstützung für die Palästinenser durch die arabischen Länder „sehr, sehr zurückhält“, konnte keiner beantworten. So bleibt eigentlich nur die Erklärung, dass Israels Nachbarn den Konflikt gar nicht beenden wollen.