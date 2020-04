Verkehr Ein Schwerverletzter nach Zusammenprall zweier Radfahrer Bei einem Fahrradunfall in Oberbayern sind zwei Männer verletzt worden, einer davon schwer.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/dpa/Archivbild

Bayerisch Gmain.Ein 72 Jahre alter Fahrradfahrer hatte am Karfreitag zusammen mit seiner Lebensgefährtin eine Straße in Bayerisch Gmain (Landkreis Berchtesgadener Land) überquert, wie die Polizei mitteilte. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 72-Jährige schwer. Ein Rettungshubschrauber habe den Mann in eine Klinik gebracht, teilte das Bayerische Rote Kreuz mit. Der 64 Jahre alte Radfahrer erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gefahren.